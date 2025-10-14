ICONSPORT_272604_0138
Ayyoub Bouaddi

Man United déclare la guerre au PSG

PSG14 oct. , 9:30
parHadrien Rivayrand
2
Le PSG est à la recherche de nouveaux cracks à recruter lors des prochaines fenêtres de mercato. Le profil d'Ayyoub Bouaddi plait énormément à Luis Enrique. 
Au PSG de Luis Enrique, on ne dira jamais non à la possibilité de recruter un jeune crack s'il est jugé compatible avec les idées de jeu de l'entraineur espagnol. De nombreux joueurs sont supervisés, que ce soit en Europe ou en Ligue 1. S'il y a bien un profil qui plait ces dernières semaines aux champions d'Europe, c'est Ayyoub Bouaddi. Le milieu de terrain du LOSC impressionne en France. Logiquement, pas mal de clubs sont à ses trousses. Le Paris Saint-Germain pourrait même tenter quelque chose dès cet hiver pour faire craquer le LOSC, qui demandera le prix fort pour le natif de Senlis, encore sous contrat jusqu'en juin 2027. 

Le PSG encore loin pour Bouaddi

Mais selon les informations de Dean Jones de TeamTalk, Manchester United est désormais un sérieux candidat pour signer Bouaddi. « Manchester United et Christopher Vivell (chargé d'identifier les nouveaux talents de demain à United) l'apprécient vraiment. Il est difficile de savoir précisément comment ils évaluent une offre à ce stade, car ils sont manifestement dans une phase très fragile de reconstruction de leur effectif et intégrer un jeune joueur à leur équipe n'est pas la solution la plus sûre. Mais il est extrêmement bon et pourrait avoir un impact sur la génération actuelle. Je pense qu'ils lui ouvriraient la voie », souligne notamment le journaliste au sujet du Franco-Marocain de 18 ans. 

Lire aussi

Ayyoub Bouaddi et la France, terrible désillusion ?Ayyoub Bouaddi et la France, terrible désillusion ?
La polyvalence et le talent de Bouaddi lui ouvriront bientôt des portes en Europe. Il sera amené à faire un choix fort pour son avenir. Récemment, Manchester United avait déjà eu gain de cause avec un crack du LOSC, à savoir Leny Yoro. Mais les mauvais résultats des Red Devils ne le mettent pas forcément en valeur. Au PSG, il ferait face à une concurrence forte mais avec plus de garanties de succès. En tout cas, Paris va devoir faire vite pour sécuriser un transfert de Bouaddi, car United veille et pourrait attaquer prochainement. 
2
