ICONSPORT_270916_0321
Vinicius Junior

PSG : 40 ME, le Qatar explose le salary-cap pour Vinicius Junior

PSG23 janv. , 8:20
parQuentin Mallet
1
Prêt à offrir une porte de sortie luxueuse et ambitieuse à Vinicius Junior s'il ne prolonge pas son contrat avec le Real Madrid, Nasser al-Khelaïfi prépare un juteux contrat de 40 millions d'euros par saison à la star brésilienne.
L'avenir de Vinicius Junior au Real Madrid est sur toutes les lèvres et ce n'est pas sa dernière sortie, après avoir été élu homme du match lors du carton face à l'AS Monaco (6-1), qui va arranger les choses. Les négociations pour une prolongation sont en stand-by depuis de nombreux mois, du fait du très gros décalage entre ses prétentions salariales et ses prestations sur le terrain. Devenu trop irrégulier et loin du niveau qui a fait de lui un prétendant au Ballon d'Or 2024, le Brésilien sera en fin de contrat en juin 2027 et plusieurs hypothèses suggèrent que les Merengues devront le vendre l'été prochain s'il ne prolonge pas d'ici là.

« On parle beaucoup du renouvellement de mon contrat, oui, mais il me reste encore un an. Nous sommes très sereins. J'ai confiance en le président et il a confiance en moi. Nous entretenons d'excellentes relations et, le moment venu, nous réglerons les choses. Nous ne sommes pas pressés », a pourtant expliqué Vinicius Junior après la victoire face à Monaco. Pas de quoi inquiéter le PSG qui se prépare à lui dérouler le tapis rouge.

Le PSG tente le tout pour le tout

Selon des informations de Planeta Real Madrid, Nasser al-Khelaïfi, qui est un grand admirateur de Vinicius Junior, prépare en interne une offre difficilement refusable. On apprend que le PSG est prêt à tout pour s'adjuger ses services, sur les bases d'un salaire de 40 millions d'euros par saison - soit presque deux fois ses émoluments actuels -, ainsi qu'une prime à la signature de 50 millions d'euros. L'objectif idéal des Parisiens est de pouvoir le recruter dès l'été prochain ; ils ne veulent pas attendre la fin de son contrat un an plus tard.
Si convaincre Vinicius Junior de venir est une chose, faire céder le Real Madrid en est une autre. La direction sportive parisienne est prête à proposer 80 millions d'euros à ses homologues madrilènes pour racheter la dernière année de son contrat. Reste à savoir si ce montant sera jugé suffisant par Florentino Pérez et ses hommes. Pour l'heure, le média spécialisé dans l'actualité du Real Madrid suggère qu'il n'est pas prévu que Vinicius Junior parte à ce prix-là, alors qu'une prolongation est toujours l'objectif souhaité.
En cas de venue au PSG, le Brésilien hériterait de loin du plus gros salaire de l'effectif. Cela même si Ousmane Dembélé essaye aussi de décrocher le jackpot en prolongeant à Paris pour un salaire proche des 60 ME par an que touchait Kylian Mbappé. A cela, Nasser Al-Khelaïfi lui a publiquement répondu cette semaine qu'un salary-cap empêchait le PSG de faire des folies de ce type.
Loading