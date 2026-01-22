Lucas Hernandez dans la tourmente, Lens en profite

Lucas Hernandez est la tourmente, le défenseur du PSG et de l’équipe de France étant visé par une plainte pour travail dissimulé et traite d’êtres humains.

Remplaçant avec le Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez n’est pas dans la meilleure forme sportive possible à six mois de la Coupe du monde qu’il espère disputer avec l’équipe de France. En dehors des terrains, ce n’est pas non plus la joie pour l’ex-défenseur du Bayern Munich. Mercredi, on apprenait que Lucas Hernandez était visé par une plainte pour travail dissimulé et traite d’êtres humains. Des accusations auxquelles le joueur a répondu dans la soirée de mercredi via un communiqué.

« Nous avons été manipulés par des récits chargés d'émotion et de fausses assurances. Nous n'avons jamais agi avec une intention malveillante ni dans le mépris de la loi » écrit notamment le joueur né à Marseille sur ses réseaux sociaux. Qu’elle que soit l’issue de cette affaire, elle ne va pas aider Lucas Hernandez à gagner sa place dans le groupe de l’équipe de France pour la Coupe du monde aux Etats-Unis. Au contraire selon le site Lensois.com, qui y voit une belle opportunité pour un certain Matthieu Udol.

« Sur un plan sportif, cette affaire va forcément susciter des questions à l’approche de la Coupe du monde pour Didier Deschamps, alors que le couloir gauche de la défense n’apparait déjà pas comme le plus sécurisé, à tel point que le nom du Lensois Matthieu Udol a régulièrement été cité pour une intégration au groupe des Bleus » écrit le média lensois, à l’affût et qui pense que cette affaire extra-sportive de Lucas Hernandez, ajoutée au faible temps de jeu du défenseur au écrit le média lensois, à l’affût et qui pense que cette affaire extra-sportive de Lucas Hernandez, ajoutée au faible temps de jeu du défenseur au PSG cette saison, peut offrir une vraie opportunité au solide latéral gauche du RC Lens.

Une opportunité pour Udol en Bleus ?

Une sélection de l’ancien Messin pour le Mondial serait une vraie surprise et pourtant, Matthieu Udol s’impose comme l’une des références à ce poste en Ligue 1. Reste que dans l’esprit de Didier Deschamps, Lucas Hernandez n’est plus vraiment perçu comme un latéral gauche depuis quelques mois mais davantage comme un défenseur central. Si le latéral lensois veut rallier les Etats-Unis cet été, il va surtout falloir doubler Théo Hernandez et/ou Lucas Digne. Mais l’espoir existe, d’autant que l’ancien capitaine de l’AC Milan évolue désormais en Arabie Saoudite, ce qui a considérablement fait baisser sa cote aux yeux de Didier Deschamps.