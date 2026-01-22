ICONSPORT_278257_0708
Luis Enrique

Dro Fernandez star du PSG, Luis Enrique vend du rêve

PSG22 janv. , 18:40
parEric Bethsy
0
Sur le point de s’engager avec le Paris Saint-Germain, Dro Fernandez s’est laissé séduire par le discours de Luis Enrique. L’entraîneur parisien lui a présenté un projet sportif convaincant dans lequel le milieu du FC Barcelone tiendra un rôle majeur.
Dro Fernandez au Paris Saint-Germain, ce n’est plus qu’une question de temps. L’opération annoncée depuis quelques jours n’a pas encore été officialisée. Mais les discussions devraient bien aboutir avant la fin du mercato hivernal. Frustré, le FC Barcelone espère que son milieu offensif n’activera pas sa clause libératoire à 6 millions d’euros, ne serait-ce que par reconnaissance envers son club formateur. Et de son côté, la direction francilienne pourrait accepter un transfert à 10 millions d’euros pour éviter de ternir les relations entre les deux formations. Mais aussi afin de s’épargner des démarches plus compliquées.

En tout cas, malgré les approches de Manchester City et du Borussia Dortmund, le jeune Blaugrana va bien atterrir au Paris Saint-Germain. Une décision actée depuis sa discussion avec Luis Enrique. Selon les informations de Sport, l’entraîneur parisien a profité d’un de ses voyages à Barcelone pour rencontrer Dro Fernandez. Le technicien a eu l’opportunité de lui présenter un projet sportif séduisant, voire « irrésistible » d’après le terme employé par le média catalan.
Durant cet entretien décisif, Luis Enrique a laissé entrevoir un bel avenir à son jeune compatriote. Le contenu de leur échange n’est pas révélé. Mais l’ancien coach du Barça a dû le rassurer en ce qui concerne son temps de jeu. Le produit de la Masia, déçu de ses cinq apparitions cette saison, en obtiendra sûrement davantage au Paris Saint-Germain. Sa technique et sa polyvalence correspondent à la philosophie de son futur coach désormais habitué à accompagner la progression des jeunes talents. Un contexte que Dro Fernandez juge plus favorable malgré la confiance d’Hansi Flick au Barça.
0
Derniers commentaires

Berne - OL : Les compos (18h45 sur Canal+ Live10)

Pas de tolisso!!!! Il n'a pourtant pas joué le dernier match, je suis surpris.

EL : Berne-OL, ce sera sur Canal+ Live10

perso, ça sera un commentaire espagnol ou anglais.

L’OM ridiculisé par Liverpool, De Zerbi accuse Rulli

Bouh Bouh GM AVFF

Indice UEFA : L’OL et Lille appelés pour sauver la France

6 pts pour le 1er et ensuite tu descends de 0.25 il me semble pour l'europa c'est 12 en ldc et 4 en conference

OM : « C’est un problème », Pierre Ménès se paie Greenwood

Même si globalement tu n'as pas complétement tort, tu caricaturistes trop pour que ce soit pertinent. Le match contre Angers ou celui contre le PSG te donneraient tort par exemple. En revanche quand ça ne tourne pas très bien, oui, Greenwood est souvent celui qui débloque les situations. Mais de la à parler de dépendance, ou qu'il faut en permanence que ça passe par un exploit individuel de sa part, c'est méconnaitre le contenu des matchs. C'est le commentaire d'un gars qui ne regarde que les résumés.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

