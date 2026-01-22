Dro Fernandez star du PSG, Luis Enrique vend du rêve

Sur le point de s’engager avec le Paris Saint-Germain, Dro Fernandez s’est laissé séduire par le discours de Luis Enrique. L’entraîneur parisien lui a présenté un projet sportif convaincant dans lequel le milieu du FC Barcelone tiendra un rôle majeur.

Dro Fernandez au Paris Saint-Germain , ce n’est plus qu’une question de temps. L’opération annoncée depuis quelques jours n’a pas encore été officialisée. Mais les discussions devraient bien aboutir avant la fin du mercato hivernal. Frustré, le FC Barcelone espère que son milieu offensif n’activera pas sa clause libératoire à 6 millions d’euros, ne serait-ce que par reconnaissance envers son club formateur. Et de son côté, la direction francilienne pourrait accepter un transfert à 10 millions d’euros pour éviter de ternir les relations entre les deux formations. Mais aussi afin de s’épargner des démarches plus compliquées.

En tout cas, malgré les approches de Manchester City et du Borussia Dortmund, le jeune Blaugrana va bien atterrir au Paris Saint-Germain. Une décision actée depuis sa discussion avec Luis Enrique. Selon les informations de Sport, l’entraîneur parisien a profité d’un de ses voyages à Barcelone pour rencontrer Dro Fernandez. Le technicien a eu l’opportunité de lui présenter un projet sportif séduisant, voire « irrésistible » d’après le terme employé par le média catalan.

Durant cet entretien décisif, Luis Enrique a laissé entrevoir un bel avenir à son jeune compatriote. Le contenu de leur échange n’est pas révélé. Mais l’ancien coach du Barça a dû le rassurer en ce qui concerne son temps de jeu. Le produit de la Masia, déçu de ses cinq apparitions cette saison, en obtiendra sûrement davantage au Paris Saint-Germain. Sa technique et sa polyvalence correspondent à la philosophie de son futur coach désormais habitué à accompagner la progression des jeunes talents. Un contexte que Dro Fernandez juge plus favorable malgré la confiance d’Hansi Flick au Barça.