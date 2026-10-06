PSG : 2 milliards pour 70.000 places, décision imminente du Qatar

Le PSG va annoncer de manière spectaculaire le lieu de son futur stade dans les prochaines semaines, à l'issue d'une réunion avec les trois villes candidates.

Annoncé pour la première fois il y a quatre ans de cela, le projet d’un nouveau grand stade pour le PSG entre dans une phase décisive. Nasser Al-Khelaïfi met la pression sur la Mairie de Paris depuis des années pour pouvoir racheter le Parc des Princes et en faire ce qu’il souhaite, à savoir un stade modernisé, agrandi et avec un environnement aux couleurs du club de la capitale. La porte semblait s’être ouverte pendant la récente campagne municipale, mais entre le prix, le coût réel, le projet d’aménagement, la réalité est bien différente.

Surtout que les projets de Poissy et Massy existent toujours. Mais comme annoncé l’an dernier à la même époque, il est l’heure de se décider pour le PSG dans ce dossier. Et selon les informations du Parisien, le verdict est désormais tout proche. Une ultime réunion regroupant les projets des trois villes va avoir lieu dans les prochaines semaines, avant une décision définitive sur l’avenir du stade du PSG.

Paris tient la corde, mais le suspense perdure

Le club de la capitale a prévu de donner son verdict à l’issue de cette fameuse réunion, histoire de mettre un terme au suspense. Le Mairie de Paris assure que les discussions « avancent dans le bon sens », selon des indiscrétions à la sortie du conseil de Paris, avec un aménagement urbain qui révolutionnerait le visage de la Porte d’Auteuil à la Porte de Saint-Cloud.

Les architectes bossent d’arrache-pied pour présenter le projet d’un stade de 70.000 places, dont le coût serait vertigineux. Le périphérique serait couvert pour permettre une grande esplanade, les bâtiments du club, un musée, la boutique du club et des terrains de sport, dont le padel cher à Nasser Al-Khelaïfi. L’addition, comprenant le rachat du stade, les travaux et les aménagements, se monterait à 2 milliards d’euros.

Le PSG ne donne aucune indication sur son futur choix, sachant que les projets des deux villes de banlieue présentent des avantages et des inconvénients. Cela pourrait grandement dépendre d’un accord final avec la Mairie de Paris, qui ne voulait pas au départ pas vendre définitivement le stade, mais va probablement devoir céder pour permettre au Qatar d’acheter la mythique enceinte parisienne. Et permettre au PSG de rester au Parc, ce que la plupart des supporters souhaite voir se réaliser.