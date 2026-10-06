PSG : 2 milliards pour 70.000 places, décision imminente du Qatar

PSG : 2 milliards pour 70.000 places, décision imminente du Qatar

PSG
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le PSG va annoncer de manière spectaculaire le lieu de son futur stade dans les prochaines semaines, à l'issue d'une réunion avec les trois villes candidates.
Annoncé pour la première fois il y a quatre ans de cela, le projet d’un nouveau grand stade pour le PSG entre dans une phase décisive. Nasser Al-Khelaïfi met la pression sur la Mairie de Paris depuis des années pour pouvoir racheter le Parc des Princes et en faire ce qu’il souhaite, à savoir un stade modernisé, agrandi et avec un environnement aux couleurs du club de la capitale. La porte semblait s’être ouverte pendant la récente campagne municipale, mais entre le prix, le coût réel, le projet d’aménagement, la réalité est bien différente.
Surtout que les projets de Poissy et Massy existent toujours. Mais comme annoncé l’an dernier à la même époque, il est l’heure de se décider pour le PSG dans ce dossier. Et selon les informations du Parisien, le verdict est désormais tout proche. Une ultime réunion regroupant les projets des trois villes va avoir lieu dans les prochaines semaines, avant une décision définitive sur l’avenir du stade du PSG.

Paris tient la corde, mais le suspense perdure

Le club de la capitale a prévu de donner son verdict à l’issue de cette fameuse réunion, histoire de mettre un terme au suspense. Le Mairie de Paris assure que les discussions « avancent dans le bon sens », selon des indiscrétions à la sortie du conseil de Paris, avec un aménagement urbain qui révolutionnerait le visage de la Porte d’Auteuil à la Porte de Saint-Cloud.

Lire aussi

PSG-Barça : Scandale des prix au Parc des PrincesPSG-Barça : Scandale des prix au Parc des Princes
Le PSG vire 80 supporters du Parc des PrincesLe PSG vire 80 supporters du Parc des Princes
Les architectes bossent d’arrache-pied pour présenter le projet d’un stade de 70.000 places, dont le coût serait vertigineux. Le périphérique serait couvert pour permettre une grande esplanade, les bâtiments du club, un musée, la boutique du club et des terrains de sport, dont le padel cher à Nasser Al-Khelaïfi. L’addition, comprenant le rachat du stade, les travaux et les aménagements, se monterait à 2 milliards d’euros.
Le PSG ne donne aucune indication sur son futur choix, sachant que les projets des deux villes de banlieue présentent des avantages et des inconvénients. Cela pourrait grandement dépendre d’un accord final avec la Mairie de Paris, qui ne voulait pas au départ pas vendre définitivement le stade, mais va probablement devoir céder pour permettre au Qatar d’acheter la mythique enceinte parisienne. Et permettre au PSG de rester au Parc, ce que la plupart des supporters souhaite voir se réaliser.
Articles Recommandés
Edf Zidane A Une Chance Folle Que Deschamps Navait Pas
Equipe de France

EdF : Zidane a une chance folle que Deschamps n'avait pas

Tv Lens Ol A Quelle Heure Et Sur Quelle Chaine
Ligue 1

TV : Lens - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue des Nations
Ligue des Nations

LdN : Programme TV et résultats des matchs du mardi 6 octobre

Ligue des Nations
Ligue des Nations

LdN : Programme TV et résultats des matchs du lundi 5 octobre

Fil Info

EdF : Zidane a une chance folle que Deschamps n'avait pas
TV : Lens - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
LdN : Programme TV et résultats des matchs du mardi 6 octobre
LdN : Programme TV et résultats des matchs du lundi 5 octobre
France : Michael Olise menace déjà Mbappé
La France atomise la Belgique en 15 minutes
Mbappé chambre un journaliste, tension XXL à Madrid
Un champion du monde détruit Cristiano Ronaldo
Moussa Niakhaté forfait au moins pour Lens-OL

Derniers commentaires

EdF : Zidane a une chance folle que Deschamps n'avait pas

Un choix très large que Didier Deschamps n’a pas forcément eu en défense centrale, .... c'est pas justement le but de faire des choix?

EdF : Zidane a une chance folle que Deschamps n'avait pas

DD comme ZZ ont un point faible le " LD " comment peut-'on sélectionner une chévre comme Koundé Incapable de défendre ou de centrer inutile en somme .

« Des matchs en bois », les nerfs lâchent à l'OM

Le roquet qui s'énerve derrière son écran... Avec une réflexion grotesque. A ton image: réflexion grossière avec un langage grossier. Le sergio parisien en mode crassouille.

L'OM prépare un choc pour toute la Ligue 1

Et après ça veut chambrer sur les marseillais qui achètent des maillots. Typique de la tchoin sans face. Qui ça étonne?

France : Michael Olise menace déjà Mbappé

ne pas enterré etikité !!

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading