PSG : 120 ME pour Julian Alvarez, accord total

L’été prochain, le PSG tentera de renforcer son secteur offensif et un joueur fait l’unanimité au sein du club parisien en la personne de Julian Alvarez. L’attaquant argentin est la priorité de Luis Enrique et de Luis Campos.

Très peu actif lors du précédent mercato , le Paris Saint-Germain s’est contenté de recruter Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi. La donne devrait être différente l’été prochain. Et pour cause, le champion d’Europe en titre aura la volonté de réoxygéner son effectif et d’apporter un peu de concurrence aux joueurs en place. Cela concerne le milieu de terrain, où Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz sont dans un fauteuil, mais pas uniquement.

Le PSG bouillant sur Julian Alvarez

« grand admirateur » de Julian Alvarez selon le média spécialisé. En attaque aussi, le PSG veut recruter et dans ce secteur de jeu, le club parisien vise du lourd. Sky Sport nous apprend en effet que les dirigeants du club Bleu et Rouge sont toujours très intéressés par la possible arrivée de Julian Alvarez. L'attaquant argentin de l'Atlético de Madrid fait même l'objet d'un consensus total au sein du PSG, où tout le monde est d'accord pour dire qu'il doit être la priorité de l'été prochain. L'ancien joueur de Manchester City est parfaitement adapté au système de jeu et à la philosophie de Luis Enrique, lequel est un

Julian Alvarez est la priorité offensive du PSG pour l'été prochain

Notre confrère Sacha Tavolieri révèle par ailleurs que le joueur de l’Atlético de Madrid verrait lui aussi d’un très bon oeil une possible arrivée au Paris SG, dans une équipe plus offensive que l’Atlético de Madrid et dans laquelle il pourrait briller davantage. Reste maintenant à trouver un terrain d’entente avec les Colchoneros, ce qui ne sera pas simple pour Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. Le club madrilène réclame pour l’instant une somme proche de 120 millions d’euros pour se séparer du champion du monde argentin.

Un prix jugé « excessif » par le Paris Saint-Germain, qui veut Julian Alvarez mais pas à n’importe quelle condition et qui ne s’alignera donc pas sur un tel tarif. L’idée de l’état-major parisien est de réussir à négocier avec l’Atlético de Madrid pour obtenir le joueur de 25 ans à un prix bas que les 120 millions d’euros évoqués. Une chose est en tout cas certaine, l’accord est total au PSG sur le fait que Julian Alvarez doit être la prochaine recrue offensive de l’équipe de Luis Enrique. Il ne reste que le plus difficile à faire, à savoir convaincre le club vendeur d’accepter une offre en dessous de ses attentes.