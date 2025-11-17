ICONSPORT_276181_0061

PSG : 120 ME pour Julian Alvarez, accord total

PSG17 nov. , 12:00
parCorentin Facy
4
L’été prochain, le PSG tentera de renforcer son secteur offensif et un joueur fait l’unanimité au sein du club parisien en la personne de Julian Alvarez. L’attaquant argentin est la priorité de Luis Enrique et de Luis Campos.
Très peu actif lors du précédent mercato, le Paris Saint-Germain s’est contenté de recruter Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi. La donne devrait être différente l’été prochain. Et pour cause, le champion d’Europe en titre aura la volonté de réoxygéner son effectif et d’apporter un peu de concurrence aux joueurs en place. Cela concerne le milieu de terrain, où Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz sont dans un fauteuil, mais pas uniquement.

Le PSG bouillant sur Julian Alvarez

En attaque aussi, le PSG veut recruter et dans ce secteur de jeu, le club parisien vise du lourd. Sky Sport nous apprend en effet que les dirigeants du club Bleu et Rouge sont toujours très intéressés par la possible arrivée de Julian Alvarez. L’attaquant argentin de l’Atlético de Madrid fait même l’objet d’un consensus total au sein du PSG, où tout le monde est d’accord pour dire qu’il doit être la priorité de l’été prochain. L’ancien joueur de Manchester City est parfaitement adapté au système de jeu et à la philosophie de Luis Enrique, lequel est un « grand admirateur » de Julian Alvarez selon le média spécialisé.
Julian Alvarez est la priorité offensive du PSG pour l'été prochain
Notre confrère Sacha Tavolieri révèle par ailleurs que le joueur de l’Atlético de Madrid verrait lui aussi d’un très bon oeil une possible arrivée au Paris SG, dans une équipe plus offensive que l’Atlético de Madrid et dans laquelle il pourrait briller davantage. Reste maintenant à trouver un terrain d’entente avec les Colchoneros, ce qui ne sera pas simple pour Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. Le club madrilène réclame pour l’instant une somme proche de 120 millions d’euros pour se séparer du champion du monde argentin.
Un prix jugé « excessif » par le Paris Saint-Germain, qui veut Julian Alvarez mais pas à n’importe quelle condition et qui ne s’alignera donc pas sur un tel tarif. L’idée de l’état-major parisien est de réussir à négocier avec l’Atlético de Madrid pour obtenir le joueur de 25 ans à un prix bas que les 120 millions d’euros évoqués. Une chose est en tout cas certaine, l’accord est total au PSG sur le fait que Julian Alvarez doit être la prochaine recrue offensive de l’équipe de Luis Enrique. Il ne reste que le plus difficile à faire, à savoir convaincre le club vendeur d’accepter une offre en dessous de ses attentes.
4
Derniers commentaires

OL : Tagliafico confirme un départ possible

avait il. des offres et il a privilegié l OL, ou n a til pas eu le bon club et il est revenu la queue entre les jambes? simple question

Ce journaliste de L'Equipe du Soir déteste l'OL, Lyon se révolte

Akliouche est un bon joueur ,mais bon c'était l’Azerbaijan en face. Quand tu te remémore le but de Chéri contre l'Espagne c'est un autre niveau quand même !

Ce journaliste de L'Equipe du Soir déteste l'OL, Lyon se révolte

ce type est vraiment nul.... il chie sur tout le monde en permanence. Avec sa t^te de psychopathe, et qd il pete des plombs devient a gerber

Le quotidien L'Equipe en pleine crise

Un journal doit évoluer s'il ne veut pas mourir. Je ne suis pas assez bien placé pour juger l'évolution proposé par la direction, mais comme souvent les journalistes sont contre chaque évolution même si c'est pour sauver leur vu journal... Et si le journal coule ilq diront que c'est la faute de la direction qui n'a rien fait...

PSG : 120 ME pour Julian Alvarez, accord total

Très bon joueur, généreux dans l'effort.

