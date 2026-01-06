Donnarumma, le PSG a perdu un gardien moyen

L’été dernier, Gianluigi Donnarumma quittait le PSG pour rejoindre les rangs de Manchester City. Un départ qui a fait le bonheur de certains à Paris.

Gianluigi Donnarumma est désormais le portier de Manchester City. Le gardien italien a été poussé vers la sortie par Luis Enrique au PSG , ce dernier souhaitant un joueur plus à l’aise dans le jeu au pied. Ce départ n’a toutefois pas fait que des heureux dans la capitale, d’autant que l’ancien portier de l’AC Milan avait été déterminant dans le sacre parisien en Ligue des champions.

Pour ne rien arranger, la venue de Lucas Chevalier n’est, pour le moment, pas à la hauteur des attentes. Pour Dominique Sévérac, le départ de Donnarumma reste néanmoins une bonne chose, estimant que le Transalpin a globalement été trop moyen lors de son passage au PSG.

Donnarumma ne manque pas au PSG ?

Lors d’un chat sur Le Parisien, le journaliste a répondu à un fan du PSG au sujet de l’arrivée de Lucas Chevalier, jugé pour l’instant moins performant que Gianluigi Donnarumma :

« Bonjour Pamugot. C’est votre avis, qui se fonde sur la dernière saison de Donnarumma, lequel aura globalement été moyen pendant quatre ans au PSG. Paris a préparé l’avenir sans entacher le présent avec Chevalier. Et encore une fois, on ne juge pas les recrues au bout de six mois. Avec vous, Javier Pastore aurait été prêté à Dijon au bout de six mois. »

Lucas Chevalier dispose encore de temps pour lancer son aventure au PSG. Il pourra notamment profiter de l’absence prolongée de Matvey Safonov pour montrer tout son talent. L’ancien portier du LOSC sait qu’il est attendu, surtout en Ligue des champions. À lui de ne pas décevoir, d’autant que Safonov reviendra pour créer une concurrence sérieuse.

De son côté, Gianluigi Donnarumma rêve de titres en Premier League et en Ligue des champions. Mais la tâche s’annonce compliquée pour les Skyblues, distancés en championnat et encore irréguliers sur la scène européenne.