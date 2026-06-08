Le PSG en rêvait, le Barça arrive en force

Longtemps annoncé proche d’une signature au Paris Saint-Germain, le jeune Rodrigo Mora traverse une période plus difficile au FC Porto. Sa cote reste néanmoins élevée puisque le FC Barcelone fait partie des cadors toujours attentifs à son évolution.

Le Paris Saint-Germain a peut-être bien fait de s’abstenir. Par l’intermédiaire de son conseiller sportif Luis Campos, le club francilien a longtemps convoité le jeune Rodrigo Mora l’année dernière. Le milieu offensif du FC Porto était annoncé proche de la capitale française pendant son éclosion. A ce moment, l’intérêt parisien n’avait rien d’étonnant tant le Portugais correspondait à la politique de recrutement. Mais la piste avait finalement été démentie et la révélation de la saison dernière s’était réengagée avec son club jusqu’en 2030, avant de connaître une baisse de forme.

Rodrigo Mora a calé

Sous les ordres de l’entraîneur Francesco Farioli, ça s’est nettement compliqué pour Rodrigo Mora. Le milieu offensif de 19 ans peine à s’installer dans le onze du coach italien. Ses difficultés n’ont pas incité le Paris Saint-Germain à revenir à la charge. En revanche, beaucoup d’autres cadors européens continuent de suivre son développement. Selon le journaliste Ekrem Konur, le FC Barcelone observe des jeunes prometteurs et la pépite du FC Porto en fait partie.

On apprend même que le vainqueur de la Ligue des Nations 2025 avec le Portugal est suivi par le Real Madrid, Newcastle, Liverpool et Manchester City. Toutes ces écuries semblent toujours croire au potentiel de Rodrigo Mora même si sa saison difficile l’a éloigné des plans du sélectionneur Roberto Martinez. Dans ce contexte, le Barça et ses autres courtisans seront probablement réticents à l’idée de miser des dizaines de millions d’euros sur son transfert. Mais tous, hormis le Paris Saint-Germain dont on ne parle plus sur ce dossier, se tiennent prêts au cas où Rodrigo Mora retrouvait son meilleur niveau.