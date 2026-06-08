Rodrigo Mora

Le PSG en rêvait, le Barça arrive en force

PSG08 juin , 16:30
parEric Bethsy
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Longtemps annoncé proche d’une signature au Paris Saint-Germain, le jeune Rodrigo Mora traverse une période plus difficile au FC Porto. Sa cote reste néanmoins élevée puisque le FC Barcelone fait partie des cadors toujours attentifs à son évolution.
Le Paris Saint-Germain a peut-être bien fait de s’abstenir. Par l’intermédiaire de son conseiller sportif Luis Campos, le club francilien a longtemps convoité le jeune Rodrigo Mora l’année dernière. Le milieu offensif du FC Porto était annoncé proche de la capitale française pendant son éclosion. A ce moment, l’intérêt parisien n’avait rien d’étonnant tant le Portugais correspondait à la politique de recrutement. Mais la piste avait finalement été démentie et la révélation de la saison dernière s’était réengagée avec son club jusqu’en 2030, avant de connaître une baisse de forme.

Rodrigo Mora a calé

Sous les ordres de l’entraîneur Francesco Farioli, ça s’est nettement compliqué pour Rodrigo Mora. Le milieu offensif de 19 ans peine à s’installer dans le onze du coach italien. Ses difficultés n’ont pas incité le Paris Saint-Germain à revenir à la charge. En revanche, beaucoup d’autres cadors européens continuent de suivre son développement. Selon le journaliste Ekrem Konur, le FC Barcelone observe des jeunes prometteurs et la pépite du FC Porto en fait partie.
On apprend même que le vainqueur de la Ligue des Nations 2025 avec le Portugal est suivi par le Real Madrid, Newcastle, Liverpool et Manchester City. Toutes ces écuries semblent toujours croire au potentiel de Rodrigo Mora même si sa saison difficile l’a éloigné des plans du sélectionneur Roberto Martinez. Dans ce contexte, le Barça et ses autres courtisans seront probablement réticents à l’idée de miser des dizaines de millions d’euros sur son transfert. Mais tous, hormis le Paris Saint-Germain dont on ne parle plus sur ce dossier, se tiennent prêts au cas où Rodrigo Mora retrouvait son meilleur niveau.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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