Larsonneur est passé à côté de son match
L'ASSE a coulé, Larsonneur pointé du doigt

ASSE : Larsonneur a choqué les supporters

ASSE26 avr. , 14:30
parClaude Dautel
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L'AS Saint-Étienne a été torpillée par Troyes, samedi soir à Geoffroy-Guichard (0-3), et la prestation de Gautier Larsonneur fait du bruit dans le Forez. Le gardien de but des Verts suscite des doutes au pire moment.
Le Chaudron bouillonnait comme à ses plus glorieuses heures samedi pour le choc de Ligue 2 censé permettre à l'ASSE de se rapprocher de la Ligue 1. Mais, c'est peu dire que l'ESTAC a climatisé Geoffroy-Guichard, les joueurs troyens étant même applaudis par des supporters stéphanois après le coup de sifflet final. Du côté de l'équipe de Philippe Montanier, c'est la tête basse qu'on a filé vers les vestiaires. Au lendemain de ce naufrage qui risque de pousser le club stéphanois vers des barrages très compliqués, c'est la performance de Gautier Larsonneur, le portier de l'AS Saint-Étienne, qui est pointée du doigt. En effet, le gardien de but des Verts est passé totalement à côté de la plaque et cela lui vaut bien des critiques.
Dans Le Progrès, Gautier Larsonneur hérite du titre peu enviable de flop du match. Le portier stéphanois obtient un 3 sur 10 et une appréciation terrible. « Dernier rempart d’une défense qui était redevenue solide en 2026, le capitaine stéphanois a concédé trois buts sur quatre tirs cadrés, dans un collectif à la dérive. Longtemps, il a été plutôt juste, n’ayant simplement pas fait d’exploit sur le tir contré d’Ifnaoui. Mais il s’est surtout distingué négativement sur le but de Bentayeb, ratant complètement son intervention », écrivent nos confrères stéphanois.
De son côté, Mohamed Toubache-Ter avoue que Gautier Larsonneur doit se sentir terriblement mal après cette soirée cauchemardesque pour l'ASSE. « Il serait trop facile de parler quand tout va bien & se taire quand ça va mal. Gautier Larsonneur est un type que j’apprécie énormément. Il a fauté & doit très mal le vivre… avec un énorme sentiment de honte !! », explique l'insider. De son côté, Gautier Larsonneur ne s'est pas défilé et il est venu répondre aux questions après la rencontre, là où d'autres se seraient cachés. Au même moment, sur les réseaux sociaux, le gardien de but stéphanois était la cible d'injures suite à sa performance, un grand classique de X.
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