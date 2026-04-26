PSG-Bayern : L'arbitre de la rencontre désigné, c'est louche

Dans deux jours, le Paris Saint-Germain reçoit le Bayern Munich dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue des champions. Ce dimanche, l’UEFA a officialisé le nom de la personne au sifflet pour cette rencontre. Et cela fait déjà débat.

C’est le money time en Ligue des champions. Ce mardi, le Paris Saint-Germain fait face au Bayern Munich dans cette première bataille du dernier carré. Le club de la capitale devra faire le travail à domicile contre ce que certains considèrent comme la meilleure équipe d’Europe cette saison. Ce dimanche, l’UEFA a officialisé la nomination de l’arbitre de cette rencontre. Ce sera le Suisse Sandro Schärer. Un choix qui fait déjà débat. Un nom qui ne rappelle pas forcément des bons souvenirs aux supporters Lillois lorsque ce dernier avait été au sifflet l’an passé lors du match retour contre Dortmund en Ligue Europa.

Sandro Schärer, un bon souvenir pour le PSG cette saison

Olivier Létang ne s’était pas privé de remettre en question ce choix après la rencontre. « Quand il y a eu la désignation de l'arbitre et que j'ai vu qu'il était Suisse-Allemand, j'ai trouvé ça particulier. À la mi-temps, il parlait avec les joueurs de Dortmund exclusivement en allemand, » avait déclaré le président du LOSC, pour qui la nationalité de l'arbitre pose question quand une équipe française est opposée à une formation allemande. Ce qui sera le cas ce mardi soir...

Pour le Paris Saint-Germain, Sandro Schärer est cependant un bon souvenir pour le club de la capitale. Il était l’homme au sifflet lors de la victoire 4-0 face à l’Atalanta en début de campagne. Cette saison, Sandro Schärer a également été au sifflet lors du huitième de finale retour de Ligue des champions entre le Sporting CP et Bodo Glimt avant d'arbitrer le quart de finale retour de Ligue Europa entre Bologne et Aston Villa. Côté Bayern Munich, les souvenirs sont moins joyeux. Le Suisse avait dirigé la rencontre de l’an passé face à l’Inter Milan. Désormais, c’est en demi-finale de Ligue des champions que tous les acteurs ont rendez-vous ce mardi.