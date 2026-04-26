PSG-Bayern : L'arbitre de la rencontre désigné, c'est louche

La fin de saison s'annonce palpitante et même Lens ou l'OL n'ont pas droit à l'erreur. J'arrive vraiment pas à savoir ce que peut donner le match de l'OM ce soir. L'OGCN n'est pas un ogre mais faut quand même se méfier pour les olympiens.
Heureusement que sur tous les autres sites, Lyon est 3e. A croire que vous n'êtes pas au jus de la nouvelle règle mais bon.
Reste 3 matchs pour 4 troupeaux et seulement 2 places intéressantes … le monde impitoyable de la FarmersLigue … 🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
😂🥳🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
A L OM on veut galtier ou conceicao
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|41
|31
|10
|11
|10
|42
|47
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|31
|4
|8
|19
|26
|51
|-25
|16
|31
|3
|7
|21
|31
|70
|-39
Loading
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! 𝗦𝗔𝗡𝗗𝗥𝗢 𝗦𝗖𝗛𝗔̈𝗥𝗘𝗥 🇨🇭 𝗔𝗨 𝗦𝗜𝗙𝗙𝗟𝗘𝗧 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗣𝗦𝗚-𝗕𝗔𝗬𝗘𝗥𝗡 ! ⚔️ Déjà au sifflet lors du carton du PSG face à l'Atalanta (4-0) cet automne, il reste associé à une polémique en France depuis les critiques d'Olivier Létang sur son