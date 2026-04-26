ICONSPORT_150572_0008
Gianluca Rocchi

Scandale arbitral, l'Inter risque une énorme sanction

Serie A26 avr. , 14:00
parMehdi Lunay
1
Une nouvelle affaire ébranle l'arbitrage en Italie. Le patron des arbitres de Serie A est visé par une enquête de la justice. Il est accusé d'avoir influencé la VAR et d'avoir directement favorisé l'Inter Milan.
La sélection nationale italienne est en crise, ayant raté son troisième mondial de suite en mars. Pour enfoncer le clou, voici désormais qu'un scandale touche l'arbitrage en Serie A. 20 ans après le Calciopoli qui avait mis en lumière une collusion entre certains clubs et les arbitres italiens, une affaire semblable a éclaté dans la Botte. Si la Juventus et le Milan AC avaient été principalement touchés en 2006 avec la relégation des Turinois en Serie B, l'Inter est dans le viseur cette fois-ci. Les Nerazzuri auraient été favorisés par le patron des arbitres Gianluca Rocchi.

Des arbitres sur mesure, une VAR aux ordres

La justice italienne accuse l'ancien arbitre international de « complicité de fraude sportive » et de favoritisme pour l'Inter Milan. Rocchi aurait poussé pour désigner des arbitres appréciés des Intéristes pour certains de leurs matchs. Parmi les exemples cités, le cas d'André Colombo pour Bologne-Inter en avril 2025 ou celui de Daniele Doveri pour un derby milanais en coupe d'Italie 2025. On l'accuse aussi d'avoir violé le protocole VAR sur quelques matchs, choisissant lui-même certaines décisions. Le superviseur VAR italien est aussi sous enquête.
Gianluca Rocchi s'est mis en retrait de ses fonctions officielles en s'autosuspendant samedi soir. L'affaire fait grand bruit en Italie et les grands médias locaux évoquent un séisme pour la Serie A. « Un nouveau choc pour le Calcio », « Fracassés », « Le nouveau Calciopoli ? », ont titré les journaux sportifs italiens. A voir si les conséquences seront aussi importantes qu'en 2006 pour le Calciopoli. Cruelle ironie ou pas, le nom de Gianluca Rocchi avait déjà été cité dans cette précédente affaire. L'arbitrage en Italie ou un éternel recommencement...
Articles Recommandés
Larsonneur est passé à côté de son match
ASSE

ASSE : Larsonneur a choqué les supporters

ICONSPORT_364924_0034
Ligue 1

Lorient-Strasbourg : les compos (15h00 sur Ligue 1+)

ICONSPORT_365052_0256
OL

OL : Le boulet identifié, Lyon ne perdra plus

ICONSPORT_283609_0312
Kylian Mbappé

Une guerre Mbappé-Bellingham, il y a le feu au Real

Fil Info

26 avr. , 14:30
ASSE : Larsonneur a choqué les supporters
26 avr. , 14:18
Lorient-Strasbourg : les compos (15h00 sur Ligue 1+)
26 avr. , 13:30
OL : Le boulet identifié, Lyon ne perdra plus
26 avr. , 13:00
Une guerre Mbappé-Bellingham, il y a le feu au Real
26 avr. , 12:40
PSG : Ramos vendu, Kroupi doit le remplacer
26 avr. , 12:20
OL : Endrick, une déclaration troublante sur son avenir
26 avr. , 12:00
OM : 176.000 euros la minute, Marseille surpaye un fantôme
26 avr. , 11:30
LdC : Le PSG en finale, les Français ont voté !
26 avr. , 11:00
Rancunier envers l'OL, cet Auxerrois est démasqué

Derniers commentaires

Scandale arbitral, l'Inter risque une énorme sanction

Encore un coup de Nasser...

OL : Le boulet identifié, Lyon ne perdra plus

A mon avis cet été il part

OL : Le boulet identifié, Lyon ne perdra plus

Il a néanmoins rendu beaucoup de services, si un club se penche sur lui il serait bien de le laisser partir sans indemnité de transfert avec s'il le souhaite une place dans l'encadrement

OM : Les mercenaires de Longoria veulent s'enfuir

Il faut repartir avec une base saine et à coûts limités En gardien Delange ou Simon ( c’est l’avenir ) Défense Niklas sule, Diogo leite, Andreas Christensen, Pau torres , Raphaël Guerreiro, jean clair todibo Milieu Baumgartner, shlager , bissouma, guendouzi, Gustavo sa, Attaquant Summerville, stassin , Jonathan David, Sofiane diop

OL : Tessmann sifflé, les joueurs n'ont pas aimé

Moi ce qui m'inquiète c'est que tu penses détenir la vérité et avoir une appréciation juste sur ton interlocuteur alors que tu en oublies même que tu as finit ta vie tout seul abandonné de tous comme tout bon vieux con de ton genre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
O. Lyonnais
57311768483216
4
LOSC Lille
54301668493415
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3830911104046-6
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

Loading