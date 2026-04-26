Scandale arbitral, l'Inter risque une énorme sanction

Une nouvelle affaire ébranle l'arbitrage en Italie. Le patron des arbitres de Serie A est visé par une enquête de la justice. Il est accusé d'avoir influencé la VAR et d'avoir directement favorisé l'Inter Milan.

La sélection nationale italienne est en crise, ayant raté son troisième mondial de suite en mars. Pour enfoncer le clou, voici désormais qu'un scandale touche l'arbitrage en Serie A . 20 ans après le Calciopoli qui avait mis en lumière une collusion entre certains clubs et les arbitres italiens, une affaire semblable a éclaté dans la Botte. Si la Juventus et le Milan AC avaient été principalement touchés en 2006 avec la relégation des Turinois en Serie B, l'Inter est dans le viseur cette fois-ci. Les Nerazzuri auraient été favorisés par le patron des arbitres Gianluca Rocchi.

Des arbitres sur mesure, une VAR aux ordres

La justice italienne accuse l'ancien arbitre international de « complicité de fraude sportive » et de favoritisme pour l'Inter Milan. Rocchi aurait poussé pour désigner des arbitres appréciés des Intéristes pour certains de leurs matchs. Parmi les exemples cités, le cas d'André Colombo pour Bologne-Inter en avril 2025 ou celui de Daniele Doveri pour un derby milanais en coupe d'Italie 2025. On l'accuse aussi d'avoir violé le protocole VAR sur quelques matchs, choisissant lui-même certaines décisions. Le superviseur VAR italien est aussi sous enquête.

Gianluca Rocchi s'est mis en retrait de ses fonctions officielles en s'autosuspendant samedi soir. L'affaire fait grand bruit en Italie et les grands médias locaux évoquent un séisme pour la Serie A. « Un nouveau choc pour le Calcio », « Fracassés », « Le nouveau Calciopoli ? », ont titré les journaux sportifs italiens. A voir si les conséquences seront aussi importantes qu'en 2006 pour le Calciopoli. Cruelle ironie ou pas, le nom de Gianluca Rocchi avait déjà été cité dans cette précédente affaire. L'arbitrage en Italie ou un éternel recommencement...