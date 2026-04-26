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OM : McCourt a parlé aux joueurs, il a fait un bide

OM26 avr. , 16:30
parGuillaume Conte
8
L’Olympique de Marseille est sous pression ce dimanche face à Nice. Le club de la cité phocéenne doit impérativement s’imposer pour se relancer dans la course à la Ligue des champions. Un résultat final décisif en vue de la saison prochaine.
Sixième avant le début de cette 31e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est sous pression avant la réception de l’OGC Nice ce dimanche. La formation d’Habib Beye reste sur trois défaites sur les quatre dernières journées. La débâcle à Lorient le week-end dernier a fait monter la tension d’un cran au sein de la cité phocéenne. L’OM vit un véritable changement de cap depuis le début de l’année 2026. Avec le départ de Pablo Longoria et de Roberto De Zerbi, le projet initial est tombé à l’eau. Frank McCourt doit changer de cap en vue de l’été.

Un discours dans le vent pour McCourt ?

Mais la qualification en Ligue des champions est obligatoire pour faire rentrer de l’argent dans les caisses. La saison passée, l’OM a affiché une perte nette de 104,788 millions d’euros. Pierre Ménès partage ce constat, l’ancien journaliste de Canal+ évoque une non-qualification en Ligue des champions la saison prochaine. « Si l’OM n’est pas en Ligue des champions et c’est aujourd’hui une vraie possibilité, il est évident que McCourt va réclamer 100 millions d’euros de vente et faire peu d’investissement. Et il n’y aura pas Longoria pour faire des tours passe-passe pour contourner les désirs de McCourt. Et je ne suis pas certain que Stéphane Richard va demander à McCourt de dépenser beaucoup d’argent. Je pense même qu’il n’est pas du tout là pour ça et plus pour faire des économies avec un club beaucoup trop dépensier, surtout par rapport aux résultats qu’il y a, » explique-t-il.
Avant son match contre Nice, le club de la cité phocéenne compte cinq points de retard sur l’OL. Il ne reste que quatre journées aux Olympiens pour faire déjouer les pronostics pessimistes de cette fin de saison. Il reste à savoir si le discours de Frank McCourt portera ses fruits. En fin de semaine à l'entrainement, le propriétaire de l'OM a parlé aux joueurs pour leur faire comprendre l'importance vitale de jouer la Ligue des Champions. Gros problème néanmoins selon La Provence, le discours a peu de chances de marcher avec des joueurs qui ne seront probablement plus là la saison prochaine, et pensent déjà à leur avenir personnel avant celui du club.

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La fin de saison s'annonce palpitante et même Lens ou l'OL n'ont pas droit à l'erreur. J'arrive vraiment pas à savoir ce que peut donner le match de l'OM ce soir. L'OGCN n'est pas un ogre mais faut quand même se méfier pour les olympiens.

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Heureusement que sur tous les autres sites, Lyon est 3e. A croire que vous n'êtes pas au jus de la nouvelle règle mais bon.

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Reste 3 matchs pour 4 troupeaux et seulement 2 places intéressantes … le monde impitoyable de la FarmersLigue … 🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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😂🥳🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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