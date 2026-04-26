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Lorient-Strasbourg : les compos (15h00 sur Ligue 1+)

Ligue 126 avr. , 14:18
parNathan Hanini
0
La composition du FC Lorient : Mvogo - Katseris, Meïté, Adjei, Faye, Kouassi - Abergel (c), Cadiou - Makengo, Dieng, Pagis
La composition du Racing Club de Strasbourg : Penders - Doukouré (c), Hogsberg, Luis, Mwanga - El Mourabet, Oyedele - Yassine, Amo-Ameyaw, Nanasi - Enciso

Ligue 1

26 avril 2026 à 15:00
Lorient
15:00
Strasbourg
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
O. Lyonnais
57311768483216
4
LOSC Lille
54301668493415
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3830911104046-6
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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