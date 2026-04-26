Rennes - Nantes : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

La composition du Stade Rennais : Samba - Seidu, Aït Boudlal, Brassier, Merlin - Blas, Camara, Rongier (cap), Al-Tamari - Lepaul, Embolo

La composition du FC Nantes : Lopes (cap) - Guilbert, Yousuf, Cozza, Machado - Kaba, Sissoko, Leroux, Lepenant - Ganago, Abline