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La France ou le mariage, Lepaul est sans pitié

Rennes26 avr. , 16:00
parNathan Hanini
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Auteur d’une première saison solide sous le maillot du Stade Rennais, Estéban Lepaul est à la lutte pour le titre de meilleur buteur de Ligue 1 cette saison. Après 17 buts en 30 apparitions, le natif d'Auxerre voit sa cote exploser sur le marché.
Estéban Lepaul est l’arme numéro un du Stade Rennais cette saison. L’avant-centre de 26 ans a débarqué cet été en terre bretonne en provenance du SCO Angers pour 13,5 millions d’euros. Auteur de 17 buts depuis le début de l’exercice 2025-2026 en 30 apparitions en Ligue 1, Lepaul veut aider le Stade Rennais à retrouver l’Europe cette saison. Les hommes de Franck Haise reçoivent le FC Nantes ce dimanche lors de la 31e journée. Sous pression après le succès lyonnais, les Bretons comptent quatre points de retard. D’un point de vue personnel, Estéban Lepaul est à la lutte avec Mason Greenwood pour le titre de meilleur buteur de Ligue 1. Mais, le Français peut-il rêver encore plus grand en fin de saison ?

Lepaul peut-il rêver des Bleus ?

Après son doublé à Brest lors de la victoire 4-3 dans le derby, le natif d’Auxerre a été interrogé sur une potentielle arrivée prochaine en équipe de France. Le Français de 26 ans a botté en touche : « On va couper court à ça, ce n'est pas d'actualité. J'ai encore des buts à mettre et on a des places à gagner encore pour une qualification européenne. » Cette semaine, l’attaquant rennais a ouvert ses portes à Téléfoot. L’équipe de France a de nouveau été évoquée de manière plus légère. Avec son mariage organisé au mois de juin, Lepaul n’a pas manqué d’humour au moment d’évoquer une possible sélection chez les Bleus. « Ils n’auront qu’à faire la fête entre eux, ce n'est pas grave, » rigole-t-il. Malgré la blessure d’Hugo Ekitike, Estéban Lepaul a peu de chances de figurer dans la liste de Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du monde. Le sélectionneur des Bleus n’est pas du genre à bousculer ses plans à quelques semaines d’une compétition majeure.

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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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