La France ou le mariage, Lepaul est sans pitié

La fin de saison s'annonce palpitante et même Lens ou l'OL n'ont pas droit à l'erreur. J'arrive vraiment pas à savoir ce que peut donner le match de l'OM ce soir. L'OGCN n'est pas un ogre mais faut quand même se méfier pour les olympiens.
Heureusement que sur tous les autres sites, Lyon est 3e. A croire que vous n'êtes pas au jus de la nouvelle règle mais bon.
Reste 3 matchs pour 4 troupeaux et seulement 2 places intéressantes … le monde impitoyable de la FarmersLigue … 🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
😂🥳🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
A L OM on veut galtier ou conceicao
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|41
|31
|10
|11
|10
|42
|47
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|31
|4
|8
|19
|26
|51
|-25
|16
|31
|3
|7
|21
|31
|70
|-39
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« Ils n’auront qu’à faire la fête entre eux, ce n'est pas grave ! » Estéban Lepaul prêt à tout pour les Bleus, quitte à décaler son mariage en juin 💍 😂 @BastienAL