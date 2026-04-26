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Nantes relégué, Rennes pleure ses six points

Rennes26 avr. , 15:00
parMehdi Lunay
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Le FC Nantes est au bord de la Ligue 2 et jouera gros ce dimanche à Rennes, son éternel rival. Les Rennais ne sont pas forcément heureux de la chute des Canaris, perdant la fête du derby et une proie facile surtout.
La fête des voisins à Rennes ne se célébrera pas avec des chips ou des boissons ce dimanche. Elle risque d'être accompagnée de larmes et de regrets. Nantes jouera sa dernière carte pour le maintien au Roazhon Park. L'enjeu sera énorme, d'autant qu'en face les hommes de Franck Haise ne feront aucun cadeau. Le Stade Rennais est impliqué dans la course à l'Europe et vise la Ligue des champions. Les Rouge et Noir prendront donc un malin plaisir à enfoncer les Canaris.

Rennes aime gagner contre Nantes

Un plaisir qui n'est pas totalement partagé par les supporters rennais. Interrogés par Ouest-France dans un sondage, 61% d'entre eux estiment que la relégation de Nantes serait une mauvaise nouvelle. La principale raison est la fin du derby et sa fête qui l'entoure. « Cela va être triste une saison sans nos meilleurs ennemis », « C’est le match à ne pas manquer pour tous les supporters, Rouge et noir comme Jaune et vert », « On a tous de la famille, ou des amis nantais, c’est toujours sympa de les taquiner, à l’occasion de ces rencontres », ont confié trois supporters rennais au quotidien régional.
D'autres rennais interrogés sont moins tristes pour le FCN et ne pleureront pas une descente en Ligue 2 du rival. Compatissants comme hostiles, la plupart se rejoignent quand même sur un point essentiel : Rennes perd 6 points assurés ou presque tant sa supériorité était nette sur le plan sportif. Un aveu qui pourrait se retourner contre les Rouge et Noir ce dimanche si Nantes faisait un exploit en Ille-et-Vilaine. Cela ne sauverait pas forcément le FCN mais ça briserait les rêves rennais de Ligue des champions.
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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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