Ousmane Dembélé, un miracle pour le PSG

Le PSG a vécu un mardi noir face au Bayern Munich puisqu'en plus de la défaite, les champions d'Europe ont perdu Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Mais pour le Ballon d'Or 2025, il y a peut-être une nouvelle rassurante à venir.

Dembélé de retour contre Tottenham ?

Luis Enrique ne veut plus prendre de risque avec Ousmane Dembélé, dont la titularisation face à Munich a clairement été une grosse erreur, sachant que le joueur ressentait toujours une petite gêne lors des séances de travail avant ce choc de Ligue des champions. L'entraîneur du PSG pensait que son attaquant vedette pourrait jouer une partie de la rencontre, mais cela n'a pas été le cas. Alors, la leçon est désormais retenue et Paris ne fera pas des dingueries pour aligner Ousmane Dembélé. Même si les choses pourraient rapidement s'améliorer et ne sont aucunement comparables avec la blessure de Désiré Doué, qui est lui absent longue durée après son pépin musculaire contre Brest

« Sa blessure face au Bayern n’est pas une rechute au niveau de l’ischio. Si le PSG ne précise pas le grade ― de 0 à 4 ― de la lésion musculaire, le coup reçu par Dembélé a laissé des traces qui vont l’obliger à rester sur la touche pendant la trêve internationale. À ce stade, il convient de rester prudent pour la durée de son indisponibilité mais son retour pourrait avoir lieu fin novembre. Un nouveau point devrait être effectué d’ici quinze jours pour définir un programme plus précis », précise le quotidien francilien, visiblement un peu rassuré par les dernières nouvelles en provenance du Paris Saint-Germain au sujet d'Oumane Dembélé.