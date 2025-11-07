Ousmane Dembélé, un miracle pour le PSG

Le PSG a vécu un mardi noir face au Bayern Munich puisqu'en plus de la défaite, les champions d'Europe ont perdu Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Mais pour le Ballon d'Or 2025, il y a peut-être une nouvelle rassurante à venir.
Après une saison 2024-2025 parfaite pour lui, puisqu'il a tout gagné avec le Paris Saint-Germain
, mais également en individuel, et qu'il n'a pas connu un seul gros souci physique, Ousmane Dembélé enchaîne les galères depuis le début du mois de juin. Pour preuve, depuis le 1er juin, il en est à 66 jours d'absence suite à des blessures, dont 40 jours rien que pour sa blessure à l'ischio début septembre avec l'équipe de France. Face au Bayern, c'est le mollet qui l'a lâché et le Ballon d'Or a donc rejoint l'infirmerie du Paris Saint-Germain
. Le club de la capitale a évoqué un forfait pour plusieurs semaines d'Ousmane Dembélé, donc le corps marque des signes de faiblesse, et l'idée de ne pas le revoir en 2025 était clairement évoqué. Mais, selon Le Parisien
, finalement, l'attaquant international français pourrait être de retour d'ici à la fin du mois de novembre prochain, même si sa participation au très attendu match contre Tottenham, le mercredi 26 novembre au Parc des Princes, semble encore très incertaine.
Dembélé de retour contre Tottenham ?
Luis Enrique ne veut plus prendre de risque avec Ousmane Dembélé, dont la titularisation face à Munich a clairement été une grosse erreur, sachant que le joueur ressentait toujours une petite gêne lors des séances de travail avant ce choc de Ligue des champions. L'entraîneur du PSG pensait que son attaquant vedette pourrait jouer une partie de la rencontre, mais cela n'a pas été le cas. Alors, la leçon est désormais retenue et Paris ne fera pas des dingueries pour aligner Ousmane Dembélé. Même si les choses pourraient rapidement s'améliorer et ne sont aucunement comparables avec la blessure de Désiré Doué, qui est lui absent longue durée après son pépin musculaire contre Brest
.
« Sa blessure face au Bayern n’est pas une rechute au niveau de l’ischio. Si le PSG ne précise pas le grade ― de 0 à 4 ― de la lésion musculaire, le coup reçu par Dembélé a laissé des traces qui vont l’obliger à rester sur la touche pendant la trêve internationale. À ce stade, il convient de rester prudent pour la durée de son indisponibilité mais son retour pourrait avoir lieu fin novembre. Un nouveau point devrait être effectué d’ici quinze jours pour définir un programme plus précis », précise le quotidien francilien, visiblement un peu rassuré par les dernières nouvelles en provenance du Paris Saint-Germain au sujet d'Oumane Dembélé.