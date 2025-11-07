ICONSPORT_276170_0885
Ousmane Dembélé - PSG

Ousmane Dembélé, un miracle pour le PSG

PSG07 nov. , 8:40
parClaude Dautel
2
Le PSG a vécu un mardi noir face au Bayern Munich puisqu'en plus de la défaite, les champions d'Europe ont perdu Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Mais pour le Ballon d'Or 2025, il y a peut-être une nouvelle rassurante à venir.
Après une saison 2024-2025 parfaite pour lui, puisqu'il a tout gagné avec le Paris Saint-Germain, mais également en individuel, et qu'il n'a pas connu un seul gros souci physique, Ousmane Dembélé enchaîne les galères depuis le début du mois de juin. Pour preuve, depuis le 1er juin, il en est à 66 jours d'absence suite à des blessures, dont 40 jours rien que pour sa blessure à l'ischio début septembre avec l'équipe de France. Face au Bayern, c'est le mollet qui l'a lâché et le Ballon d'Or a donc rejoint l'infirmerie du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a évoqué un forfait pour plusieurs semaines d'Ousmane Dembélé, donc le corps marque des signes de faiblesse, et l'idée de ne pas le revoir en 2025 était clairement évoqué. Mais, selon Le Parisien, finalement, l'attaquant international français pourrait être de retour d'ici à la fin du mois de novembre prochain, même si sa participation au très attendu match contre Tottenham, le mercredi 26 novembre au Parc des Princes, semble encore très incertaine.

Dembélé de retour contre Tottenham ?

Luis Enrique ne veut plus prendre de risque avec Ousmane Dembélé, dont la titularisation face à Munich a clairement été une grosse erreur, sachant que le joueur ressentait toujours une petite gêne lors des séances de travail avant ce choc de Ligue des champions. L'entraîneur du PSG pensait que son attaquant vedette pourrait jouer une partie de la rencontre, mais cela n'a pas été le cas. Alors, la leçon est désormais retenue et Paris ne fera pas des dingueries pour aligner Ousmane Dembélé. Même si les choses pourraient rapidement s'améliorer et ne sont aucunement comparables avec la blessure de Désiré Doué, qui est lui absent longue durée après son pépin musculaire contre Brest.
« Sa blessure face au Bayern n’est pas une rechute au niveau de l’ischio. Si le PSG ne précise pas le grade ― de 0 à 4 ― de la lésion musculaire, le coup reçu par Dembélé a laissé des traces qui vont l’obliger à rester sur la touche pendant la trêve internationale. À ce stade, il convient de rester prudent pour la durée de son indisponibilité mais son retour pourrait avoir lieu fin novembre. Un nouveau point devrait être effectué d’ici quinze jours pour définir un programme plus précis », précise le quotidien francilien, visiblement un peu rassuré par les dernières nouvelles en provenance du Paris Saint-Germain au sujet d'Oumane Dembélé.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_276320_0067
OGC Nice

Nice : Un joueur de Franck Haise demande pardon après la désastre

ICONSPORT_174135_0165
SMC

Caen : Orelsan allume en musique le clan Mbappé

je suis un heros pour beaucoup pierre menes repond a la polemique menes 10 398576
TV

Pierre Ménès menacé de mort et placé sous protection policière

Mbappe Alonso Real
Liga

Real Madrid : Kylian Mbappé évite le pire à Xabi Alonso

Fil Info

10:40
Nice : Un joueur de Franck Haise demande pardon après la désastre
10:20
Caen : Orelsan allume en musique le clan Mbappé
10:00
Pierre Ménès menacé de mort et placé sous protection policière
9:40
Real Madrid : Kylian Mbappé évite le pire à Xabi Alonso
9:20
Domenech allume l'OL : « C’est une équipe très moyenne avec des joueurs moyens »
9:00
ASSE : Eirik Horneland viré ? Kilmer a tranché
8:20
OL : Tessmann, ça devient un énorme problème
8:00
OM : Marseille déclare la guerre à Jérôme Rothen

Derniers commentaires

A la table des grands, l’OM se fait humilier

Et c'est un lyonnais qui dit ça? On aura tout lu...

A la table des grands, l’OM se fait humilier

Parce que l'Atalanta a fait un bon match? Pauvre de toi.

OM : L’arbitre a été parfait, Pierre Ménès le félicite

🫵🤣 C'est toi qui dis ça. Pas de doute tu oses tout c'est à ça qu'on te reconnait.

OM : L’arbitre a été parfait, Pierre Ménès le félicite

C'est vrai que faire le troll sur un site de foot c'est glorieux.

OM : Eric Di Méco en larmes, Adrien Rabiot lui manque

Allez, fais un effort, utilise ton neurone.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading