OM : Longoria épargné, les arbitres veulent sa peau

OM22 déc. , 18:00
parEric Bethsy
Malgré la plainte contre Pablo Longoria déposée en mai dernier, la Fédération Française de Football n’a finalement pas donné suite à sa démarche. Un abandon choquant pour l’Union Nationale des Arbitres de Football qui ne compte pas lâcher cette affaire.
La Fédération Française de Football a surpris. Le 12 mai dernier, de manière conjointe avec la Ligue de Football Professionnel, l’instance dirigée par Philippe Diallo avait déposé une plainte contre Pablo Longoria. Le président de l’Olympique de Marseille avait totalement dérapé sur l’arbitrage après une lourde défaite à Auxerre (3-0) en février. « Ligue de merde, championnat de merde, tous corrompus, avait lâché l’Espagnol. Quelle corruption ! C'est la corruption totale dans ce championnat de merde. »
Mais quelques mois plus tard, la FFF, qui estime que le dirigeant a suffisamment été sanctionné (15 matchs de suspension), n’a pas payé sa consignation auprès du Tribunal judiciaire de Paris et n’a donc pas confirmé sa plainte. Son retrait a d’abord agacé la LFP, mais aussi le Syndicat des arbitres (Safe). Et maintenant, c’est au tour de l’Union Nationale des Arbitres de Football (UNAF) de s’indigner dans un communiqué.

