OM : Longoria épargné, les arbitres veulent sa peau

Ça ne restera qu'un rêve pour le Real malheureusement, et heureusement pour le psg, qu'il continue avec Mboulard
Et encore avant la mutation du site il avait bien proliféré....et puis Darwin est passé par là sans doute ^^
J'imagine que son message est au second degré 😅
Foot01 et ce journaliste italien sont... complètement dans les choux ! 😆🤣
Ptdr il valait mieux te taire Mr le gd journaliste Mr rigolio ....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading
🚨 | SÉQUENCE EXCLUSIVE DANS LA ZONE : Pablo Longoria fou de rage après l’expulsion de Cornelius lors de #AJAOM : « C’est de la corruption totale dans ce championnat de m***e. » 📺 La vidéo complète sera diffusée ce soir DANS LA ZONE dès 23h après #OLPSG, à suivre gratuitement