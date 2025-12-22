OM : Longoria épargné, les arbitres veulent sa peau

Malgré la plainte contre Pablo Longoria déposée en mai dernier, la Fédération Française de Football n’a finalement pas donné suite à sa démarche. Un abandon choquant pour l’Union Nationale des Arbitres de Football qui ne compte pas lâcher cette affaire.

Ligue de merde, championnat de merde, tous corrompus, avait lâché l’Espagnol. Quelle corruption ! C'est la corruption totale dans ce championnat de merde. » La Fédération Française de Football a surpris. Le 12 mai dernier, de manière conjointe avec la Ligue de Football Professionnel, l’instance dirigée par Philippe Diallo avait déposé une plainte contre Pablo Longoria. Le président de l’Olympique de Marseille avait totalement dérapé sur l’arbitrage après une lourde défaite à Auxerre (3-0) en février. «, avait lâché l’Espagnol.

Mais quelques mois plus tard, la FFF, qui estime que le dirigeant a suffisamment été sanctionné (15 matchs de suspension), n’a pas payé sa consignation auprès du Tribunal judiciaire de Paris et n’a donc pas confirmé sa plainte. Son retrait a d’abord agacé la LFP, mais aussi le Syndicat des arbitres (Safe). Et maintenant, c’est au tour de l’Union Nationale des Arbitres de Football (UNAF) de s’indigner dans un communiqué.

« Oubli... ou pas ! Quelle interprétation en donner ? L'UNAF a pris connaissance avec étonnement de la décision de la FFF. (…) Au-delà de cette situation, l'UNAF souhaite alerter sur les répercussions que ce type de signal peut avoir sur l'ensemble du corps arbitral, et tout particulièrement sur l'arbitrage amateur, déjà fragilisé par une crise des vocations persistante. Le respect de l'arbitre doit se traduire par un accompagnement concret et constant, à tous les niveaux de football. L'UNAF restera mobilisée aux côtés du Safe et de tous les arbitres, afin de défendre leur image, leur autorité et leur engagement indispensable au bon déroulement des compétitions », a réagi l’organisme dont la plainte aux côtés du Safe reste d’actualité.