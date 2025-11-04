PSG : Ousmane Dembélé sort sur blessure

Dans une sortie qui va faire parler, Ousmane Dembélé n’aura pas tenu plus de 25 minutes ce mardi soir contre le Bayern Munich. L’attaquant parisien pensait tout de même avoir marqué en égalisant d’un but de près, mais il a finalement été signalé hors jeu. Dans la foulée, il a été remplacé par Lee Kang-In, certainement en raison de sa blessure qui le tiraille depuis quelques semaines, et qui ne le laisse toujours pas tranquille. Luis Enrique avait pris un risque en l’alignant contre le Bayern, un risque qui n’a pas payé donc.