Mali - Zambie - CAN 2025

CAN 2025 : Le Mali et la Zambie se neutralisent

CAN 202522 déc. , 17:04
parClaude Dautel
Au lendemain de la victoire du Maroc, pays organisateur, contre les Comores (1-0), et toujours dans le groupe A, le Mali et la Zambie se sont neutralisés (1-1).
C'est Lassine Sinayoko qui avait ouvert le score pour les Maliens (1-0, 61e), lesquels avaient raté un penalty en première période. Mais, dans le temps additionnel, Patson Daka ramenait la Zambie à égalité d'une superbe tête plongeante (1-1, 90e+2).
