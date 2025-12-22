CAN 2025 : Le Mali et la Zambie se neutralisent

Ça ne restera qu'un rêve pour le Real malheureusement, et heureusement pour le psg, qu'il continue avec Mboulard
Et encore avant la mutation du site il avait bien proliféré....et puis Darwin est passé par là sans doute ^^
J'imagine que son message est au second degré 😅
Foot01 et ce journaliste italien sont... complètement dans les choux ! 😆🤣
Ptdr il valait mieux te taire Mr le gd journaliste Mr rigolio ....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
[⚽ VIDÉO BUT] 🏆 #CAN2025 #MALZAM 🤯 Incroyable !! 🥶🇿🇲 La Zambie braque le Mali dans le temps additionnel ! 💥 Patson Daka vient égaliser à la 92ème de la tête... avant de rater sa célébration ! 😭 #beINCAN2025 tinyurl.com/4z3ur76u