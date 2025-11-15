le psg fonce sur olise c est du serieux iconsport 269285 0387 398559

Olise affole l'Europe, le PSG est dans la course

PSG15 nov. , 18:00
parHadrien Rivayrand
2
Le Bayern Munich est l'une des équipes à suivre cette saison en Europe. Les Bavarois peuvent notamment compter sur le talent de Michael Olise.
Le Bayern Munich rêve de remporter une nouvelle Ligue des champions et a mis les moyens ces derniers mois pour renforcer son collectif. Michael Olise a notamment débarqué en provenance de Crystal Palace. L'international français évolue à un très haut niveau avec la formation allemande. Le crack tricolore est totalement investi pour le Bayern et a également beaucoup d'ambitions avec l'équipe de France. Ses prestations ne passent pas inaperçues et si une porte s'ouvrait pour un départ de Bavière, alors les clubs intéressés seraient nombreux.

Olise dans les petits papiers du PSG 

Selon les informations d'Ekrem Konur, le PSG fait notamment partie des formations dans le coup pour récupérer Olise. Le club de la capitale adore le profil du joueur munichois et pourrait donc se laisser tenter par faire une offre à la direction du Bayern Munich. Problème, les champions d'Allemagne ne sont pas du tout vendeurs. Le spécialiste du mercato rajoute que les Bavarois n'écouteront aucune offre inférieure à 120 millions d'euros. Outre le Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea et Liverpool sont également chauds à l'idée de recruter Michael Olise. Les Reds veulent même en faire le successeur de Mohamed Salah.

Lire aussi

Le PSG contacte un attaquant à 75MELe PSG contacte un attaquant à 75ME
Le natif de Londres reste pour le moment concentré sur les prochaines échéances avec le Bayern Munich et l'équipe de France. Olise se sent bien en Allemagne et il semble difficile d'imaginer un départ prochain. Mais le Paris Saint-Germain est un candidat assumé pour l'accueillir s'il avait un jour l'envie de découvrir la capitale, surtout en étant sous les ordres de Luis Enrique. A noter qu'avant de signer au Bayern Munich en 2024, le joueur de 23 ans avait déjà été contacté par les pensionnaires du Parc des Princes.
2
Derniers commentaires

Greenwood pardonné, l’OM choque l’Angleterre

Quelle blague Greenwood, 1 but sur 5 dans sa carrière c'est un penalty, chiffre encore plus grand s'il les avaient tiré à ManU Mbappe, malgré tt ses buts, seulement 1 sur 8 est un penalty

OM : Après les arbitres, l’UEFA s’acharne sur Marseille

Tu veux dire que les meilleurs supporters seraient ceux qui applaudissent quand l'emir l'ordonne et ferment leur gueule quand l'emir l'ordonne ?

PSG : Le remplaçant idéal d’Hakimi proposé à Paris

Bah il a pris 7 ans en quelques lignes le gars....passé de 27 à 34 ans...🤪

OM : Greenwood obsédé par un retour en Angleterre

Vous comprenez rien C'est un vrai marseillais maintenant Il est capable de réciter tout l'alphabet en rotant

Greenwood pardonné, l’OM choque l’Angleterre

On parle de Greenwood quand même.

