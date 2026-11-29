Le PSG recherche un nouvel élément offensif pour se renforcer cet hiver lors du mercato. Nico Williams reste un profil très apprécié par le club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain a du pain sur la planche, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Les champions d'Europe cherchent notamment à recruter un nouveau joueur cet hiver. Mais Luis Enrique ne veut pas se précipiter ni surpayer les éléments ciblés. Et les pistes sont déjà nombreuses à en croire les dernières rumeurs. Le PSG aimerait attirer un profil rapide, technique et efficace devant le but pour terminer la saison en force et préparer l'avenir. En Espagne, Nico Williams est un joueur particulièrement apprécié par le staff parisien.

La perle rare à Bilbao ?

Et apparemment, l'international espagnol en est bien conscient. Le joueur de l'Athletic Bilbao a régulièrement été annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain ces dernières saisons. Mais il a toujours, jusqu'ici, souhaité poursuivre son aventure au Pays basque. Tout pourrait toutefois prochainement changer. Ces dernières heures, Nico Williams a été interrogé sur son avenir à court terme. Comme le rapporte Foot Mercato, il a préféré botter en touche, sans pour autant fermer la porte à d'éventuelles discussions cet hiver : « Je ne sais pas trop ce qui se passe autour de moi. Je suis concentré sur mon équipe et je pense au prochain match. »

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Pour rappel, l'Espagnol est encore sous contrat avec Bilbao jusqu'en 2035. Son club a fixé sa clause libératoire à 95 millions d'euros. Un montant particulièrement élevé qui pourrait refroidir le Paris Saint-Germain, lequel ne souhaite plus forcément surpayer ses recrues. Mais si Nico Williams venait à demander son départ à Bilbao, son prix pourrait éventuellement baisser. Nul doute, néanmoins, que le recrutement de Williams constituerait un sacré coup pour les pensionnaires du Parc des Princes, qui plus est en plein mercato hivernal.