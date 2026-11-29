L1 : Toulouse enfonce Rennes malgré Lepaul
La chute continue pour Rennes, battu 3-2 à Toulouse et qui se retrouve désormais dans la deuxième partie de tableau. Le TFC fait le chemin inverse et se glisse à la 9e place.
Toulouse - Rennes 3-2
Buts pour Toulouse : Oppong (2e), Tengstedt (21e sp), Jorgensen (63e)
But pour Rennes : Lepaul (94e et 101e sp)
Pas de réveil pour le Stade Rennais, qui a coulé du début à la fin de son match à Toulouse. L’entraineur intérimaire Sébastien Tambouret avait beau avoir essayé de changer les plans utilisés jusqu’à présent par Franck Haise, cela n’a absolument pas perturbé Toulouse, qui a ouvert le score après à peine plus d’une minute, et a ensuite déroulé pour s’imposer 3-2, en raison d'un doublé de Lepaul au bout des arrêts de jeu.
Fil Info
Derniers commentaires
OL - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
l'OL favori se soir Monaco vont devoir cravacher
OL - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
Ruben Kluivert , Félix Bacher , Moussa Niakhaté Zachary Athekame, Tanner Tessmann , Khalis Merah, Corentin Tolisso , Abner Vinícius Ernest Nuamah, Keito Nakamura c'est son truc 3DC 2 LAT et 1MD plus 2 MC qui alterne pour soutenir 2 attaquants
OL - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
Ou tu vois un 352 ?
L1 : L'OM rebondit à Auxerre et grimpe sur le podium
Avec Sergio il parle toujours du match d'après mais jamais du présent ni passé quand il se plante... On le sait bien :)
OL - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
La première vrai compo de Vicens 3 5 2
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|29
|12
|9
|2
|1
|27
|12
|15
|23
|12
|7
|2
|3
|21
|11
|10
|21
|12
|7
|0
|5
|26
|17
|9
|21
|12
|6
|3
|3
|20
|12
|8
|21
|12
|6
|3
|3
|15
|10
|5
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|20
|12
|6
|2
|4
|21
|16
|5
|17
|12
|5
|2
|5
|23
|18
|5
|17
|12
|4
|5
|3
|19
|17
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|24
|25
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|10
|11
|-1
|14
|12
|3
|5
|4
|17
|22
|-5
|13
|12
|4
|1
|7
|21
|24
|-3
|11
|12
|3
|2
|7
|11
|22
|-11
|11
|12
|3
|2
|7
|14
|27
|-13
|8
|12
|2
|2
|8
|11
|28
|-17
|2
|12
|0
|2
|10
|11
|28
|-17