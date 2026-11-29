La chute continue pour Rennes, battu 3-2 à Toulouse et qui se retrouve désormais dans la deuxième partie de tableau. Le TFC fait le chemin inverse et se glisse à la 9e place.

Toulouse - Rennes 3-2

Buts pour Toulouse : Oppong (2e), Tengstedt (21e sp), Jorgensen (63e)

But pour Rennes : Lepaul (94e et 101e sp)

Pas de réveil pour le Stade Rennais, qui a coulé du début à la fin de son match à Toulouse. L’entraineur intérimaire Sébastien Tambouret avait beau avoir essayé de changer les plans utilisés jusqu’à présent par Franck Haise, cela n’a absolument pas perturbé Toulouse, qui a ouvert le score après à peine plus d’une minute, et a ensuite déroulé pour s’imposer 3-2, en raison d'un doublé de Lepaul au bout des arrêts de jeu.