Grosse tension en marge du match entre Arsenal et Manchester City, avec un pénalty refusé aux Sky Blues en toute fin de rencontre, qui a beaucoup étonné.

Les polémiques autour de la VAR ne sont pas réservées qu’au football français, ou au pénalty oublié par l’arbitre autrichien lors du récent OL-Lilleström. Les décisions autour du match entre Arsenal et Manchester City vont beaucoup faire parler de l’autre côté de la Manche dans les prochaines heures et les prochains jours. Le but égalisateur de Timber à 2-2 semble être entaché de plusieurs situations très confuses dans la surface de réparation.

Mais surtout, peu après, Gvardiol voyait sa reprise de la tête être repoussée par une main aérienne de Gyokeres, pour un potentiel pénalty vérifié, mais non attribué. La VAR indiquait en effet une position naturelle des mains du joueur d’Arsenal, ce qui n’a pas manqué de faire réagir.

Chez les consultants britanniques, l’avis était en tout cas unanime pour dire que le joueur suédois des Gunners avait ses mains dans une position qui n’était pas naturelle, et a littéralement contré le ballon avec ses mains, empêchant le défenseur de Manchester City de marquer ou de voir au moins où allait son ballon.

La Premier League a très rapidement communiqué sur cet évènement, assurant que le côté non intentionnel de la main de Gyokeres avait été retenu par le corps arbitral, et donc que la décision prise par les officiels devait donc être maintenue et jugée comme correcte.