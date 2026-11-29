L'OM a répondu présent au déplacement à Auxerre, trois jours après sa victoire en Europa League. La formation de Bruno Genesio s'appuie sur plusieurs joueurs qui haussent clairement leur niveau depuis quelques matchs.

En dehors du raté face au Mans dans un match qu’ils avaient pourtant en mains, les Marseillais continuent de se montrer solides cet automne. La victoire à Auxerre sur le score de 2-0, malgré une deuxième période plus fade pourtant disputée en supériorité numérique, permet de caler l’OM dans les candidats au podium. Le nouveau visage de la formation de Bruno Genesio commence à clairement se dessiner, et Marseille peut notamment compter sur un très solide Jeffrey De Lange dans les buts.

La Provence en fait l’un des trois hommes forts de l’OM à Auxerre, avec Nayef Aguerd et Igor Paixao. Les trois joueurs récoltent une note de 7/10, et une mention spéciale est donnée au gardien néerlandais, à l’origine du pénalty obtenu par Paixao.

« Il confirme de match en match qu’il a pris la mesure du costume de gardien titulaire de l’OM. Adroit au pied pour sortir du rare pressing auxerrois, il est surtout auteur de plusieurs arrêts importants (35, 47, 64, 87) et participe à faire basculer le match : il vient prendre un ballon aérien sur corner, ce qui n’est pas si fréquent, et son dégagement trouve Paixao dans la profondeur, ce qui provoque le penalty et le rouge (45+ 2) », a noté le quotidien régional, convaincu que l’OM ne perd pas au change avec le départ de Geronimo Rulli et la promotion de celui qui était sa doublure la saison passée.

Pour Aguerd, cette belle note est la confirmation de sa très bonne forme et de sa montée en puissance depuis son retour de blessure. Et concernant Paixao, ce bon match doit maintenant être confirmé par un enchainement de prestations à ce niveau, ce qui n’a pas encore été le cas depuis le début de la saison.