Dans un match électrique, Arsenal a été mené deux fois au score par Manchester City, avant de revenir à chaque fois pour aller chercher un point qui lui permet de conserver son avance sur ses poursuivants. Score final : 2-2.

Haaland et Enzo Fernandez ont marqué pour les Sky Blues, tandis que Havertz et Timber sur une action très confuse ont préservé le précieux point pour le champion en titre. Arsenal reste avec six points d’avance sur Manchester City.