Ce dimanche soir, en Ligue 1, l'OL reçoit l'AS Monaco au Groupama Stadium. Filipe Luis se méfie particulièrement des Gones de Carlos Vicens.

L' OL pourrait réaliser une belle opération en cas de succès face à Monaco ce dimanche soir en Ligue 1. Les hommes de Carlos Vicens seront attendus au tournant par les supporters du Groupama Stadium, qui veulent voir leur club jouer les premiers rôles sur la durée cette saison. Mais le club de la Principauté ne fera aucun cadeau aux Rhodaniens, d'autant que l'AS Monaco traverse une très mauvaise période en championnat. La récente arrivée de Carlos Vicens sur le banc lyonnais n'est en tout cas pas prise à la légère par Filipe Luis.

Monaco n'est pas dupe avant son déplacement à Lyon

Dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais, le Brésilien s'est exprimé sur l'Espagnol et sa philosophie de jeu : « Je crois que la philosophie n’a pas changé. Le nouvel entraîneur, Carlos Vicens, n’a pas eu le temps de changer beaucoup de choses, même si vous pouvez déjà voir son style de jeu, avec un jeu porté sur la possession. Parfois, ils mettent un faux numéro 9 en place à qui ils demandent de venir chercher les ballons à l’intérieur. Ils ont donc souvent beaucoup de joueurs dans le cœur du jeu, un peu comme ils l’ont fait contre Lille. »

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L'AS Monaco sait donc à quoi s'en tenir. Le club de la Principauté a repris un peu de confiance grâce à son succès en Ligue Europa dans la semaine. À l'instar de Carlos Vicens, Filipe Luis a lui aussi déjà une certaine pression sur les épaules. Ramener un résultat positif de Lyon serait un signal important pour la suite de la saison. Mais l'OL semble disposer de davantage de garanties et paraît avoir plutôt bien négocié son récent changement d'entraîneur.