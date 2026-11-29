Pensionnaire de National 2, le club de Lannion en Bretagne fait un carton en Coupe de France. Après avoir sorti Guingamp et Laval, les amateurs veulent affronter le PSG. Tirage au sort ce lundi soir.

Pour le dernier tour de Coupe de France avant l’entrée en lice des Ligue 1 , les exploits ont encore une fois été nombreux. Mais il y en a un qui attire l’attention, car il concerne une équipe qui vient d’éliminer deux formations de Ligue 2 à la suite. Il s’agit de l’équipe du Lannion FC, qui avait sorti Guingamp au tour précédent et a pris le meilleur sur Laval (1-1, 5-4 tab) ce samedi. Dans une ambiance bien évidemment festive, l’équipe des Côtes-d’Armor attend désormais avec une impatience bien légitime le tirage au sort des 32e de finale, qui aura lieu lundi soir à Lens, dans l’antre des tenants du titre.

Si le match ne pourra pas avoir lieu dans le stade de Lannion qui n’est pas adapté à recevoir un 32e de finale, cela n’empêche pas le club breton de viser très haut. A l’unanimité chez les dirigeants et les joueurs, le voeu est de recevoir le PSG pour un cadeau de Noël avant l’heure. « Paris Saint-Germain directement, comme ça, on n’en parle plus », « Le PSG aussi, pour voir ce que c’est le très très très très haut niveau », « Je suis Titi parisien dans le cœur et supporter à fond. Et ça ferait plaisir de jouer contre des joueurs de classe mondiale », ont ainsi lancé les joueurs de Lannion, dans des propos recueillis par Ouest-France.

Le sort en décidera mais nul doute que parmi les équipes amateurs encore en course pour ces 32e de finale qui se déroulement autour du 20 décembre, tous ceux qui ne sont pas en Ligue 1 rêveront d’affronter les doubles champions d’Europe pour s’offrir une très belle affiche et finir l’année en beauté, même si les chances de passer cet écueil sont très minces.