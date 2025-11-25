Miracle au PSG, Doué est concerné

Le PSG doit composer avec pas mal d'absences depuis quelques semaines. Parmi les joueurs blessés : Désiré Doué, qui pourrait néanmoins faire son retour plus vite que prévu avec les champions d'Europe.

Luis Enrique doit jongler avec son effectif depuis le début de la saison. Les troupes du PSG sont éreintées et plus sujettes aux blessures. Parmi les joueurs qui ont du mal à enchainer : Désiré Doué. Le prodige du PSG se remet doucement d’une grosse lésion musculaire à la cuisse droite. Dans un premier temps, le diagnostic laissait à penser que l'ancien du Stade Rennais ne pourrait pas rejouer avant le début de l'année 2026. Mais Doué a de la ressource et devrait bel et bien rechausser les crampons avant la nouvelle année.

Doué bientôt de retour avec le PSG ?

Selon les informations du Parisien, Désiré Doué reprendra en effet les exercices sur le terrain la semaine prochaine. Si le Paris Saint-Germain veut prendre son temps et être bien sûr que son joueur soit totalement rétabli, il pourrait être disponible pour la finale de la Coupe intercontinentale, qui aura lieu le 17 décembre prochain du côté de Doha (Qatar). Avant d'en savoir un peu plus sur son retour officiel à la compétition, l'international français recevra son Golden Boy le lundi 1er décembre lors d’une cérémonie au musée de l’automobile de Turin (Italie).

Nul doute qu'une reprise anticipée de Désiré Doué avec le PSG sera une bonne nouvelle pour Luis Enrique. En attendant, ce sont les jeunes du centre de formation qui en profitent. Ils devraient avoir encore pas mal de temps de jeu en cette fin d'année. Le prochain rendez-vous pour le Paris Saint-Germain sera ce mercredi soir au Parc des Princes lors de la réception de Tottenham en Ligue des champions. Paris espère renouer avec la victoire sur la scène européenne après sa défaite sur ses terres contre le Bayern Munich.