Deux joueurs mettent le feu au PSG

PSG25 nov. , 12:20
parGuillaume Conte
0
Le PSG est ouvert à tout au mercato, et notamment deux départs qui pourraient chambouler l'effectif et provoquer quelques arrivées dès le mois de janvier.
Mercato calme en vue au PSG, ce n’est pas si certain que cela. Déjà, le club de la capitale a ouvert la porte à un recrutement hivernal si une belle opportunité se présente comme ce fut le cas en janvier dernier avec Khvicha Kvaratskhelia. Un joueur qui serait jugé important et nécessaire par Luis Enrique, et Nasser Al-Khelaïfi aurait le feu vert pour signer le gros chèque. Nul doute que le dirigeant qatari n’hésitera pas si cela a le même apport qu’avec le Géorgien au mois de janvier dernier.
Mais il y a un autre scénario qui peut provoquer des remous au PSG en plein coeur de l’hiver. En effet, avec un effectif déjà très juste en terme de quantité, des départs auraient pour conséquence immédiate d’acheter de nouveaux joueurs pour les compenser. L’Equipe affirme que Paris suit de près deux dossiers. Ceux menant à Lucas Beraldo et Matvei Safonov.
Le défenseur brésilien possède un peu de temps de jeu pour les matchs de seconde zone, mais quand l’équipe est au complet, il est relégué au bout du banc. Il estime que, en restant au Paris SG, il n’aurait aucune chance de disputer la Coupe du monde en fin de saison, même s’il apprécie la vie à Paris. Plusieurs clubs italiens et anglais suivent sa situation de près, et le champion d’Europe compenserait un tel départ pour éviter de bricoler derrière en cas de pépin.
Au poste de gardien, le Russe n’a absolument aucun temps de jeu. S’il s’entraine sans rien dire et profite de la trêve internationale pour jouer un peu avec son pays, l’ancien de Krasnodar est persuadé qu’il pourrait profiter du début de saison mitigé de Lucas Chevalier pour se montrer. Ce n’est pas le cas et son agent commence déjà à sonder les intérêts pour lui trouver un nouveau point de chute. En cas de départ, même si le jeune Renato Marin impressionne à l’entrainement, le PSG sera obligé de faire venir un nouveau gardien.
Deux recrues possibles donc, et des pistes déjà travaillées, même si elles ne seront actionnés que si Beraldo et Safonov vont jusqu’au bout de leurs envies de départ.
L. Lopes Beraldo

L. Lopes Beraldo

BrazilBrésil Âge 22 Défenseur

Super Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs8
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Loading