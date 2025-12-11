ICONSPORT_270263_0092
Michael Olise

Michael Olise, le PSG arrondit à 100 millions d'euros

PSG11 déc. , 19:00
parQuentin Mallet
0
A la recherche de renforts offensifs, le Paris Saint-Germain est toujours autant à fond derrière Michael Olise. Depuis l'Allemagne, on annonce même que les champions d'Europe préparent une offre à neuf chiffres pour le déloger du Bayern Munich.
9 buts. 14 passes décisives. C'est le fabuleux bilan de Michael Olise réalisé jusqu'à présent avec le Bayern Munich cette saison. Depuis le coup d'envoi de l'exercice 2025-2026, le milieu offensif bavarois a disputé tous les matchs possibles avec son club et a à chaque fois été un garant de l'animation offensive de son équipe. Forcément, aligner de telles prestations semaine après semaine attire le regard des plus gros clubs européens, dont le Paris Saint-Germain.
Luis Enrique ne dirait pas non à l'arrivée d'un nouvel élément offensif pour compléter un secteur qui affiche quelques lacunes du fait de certaines absences ou du niveau critiquable de Bradley Barcola. Les Rouge et Bleu font ainsi partie des clubs qui sont prêts à formuler une offre à neuf chiffres, soit plus de 100 millions d'euros, pour le déloger du Bayern Munich.

Michael Olise, l'atout rêvé du PSG

C'est en tout cas ce qu'indique Kicker ce jeudi, qui confirme que le PSG fait bien partie des formations intéressées à l'idée de s'adjuger les services de Michael Olise l'été prochain. La direction parisienne risque toutefois d'avoir une grosse concurrence puisque plusieurs clubs anglais et un cador espagnol le suivent également de très près. Tous sont prêts à frapper très fort avec un chèque colossal. Le média sportif allemand ajoute que l'international français ne dispose pas de clause libératoire dans son contrat, ce qui laisse le Bayern Munich en position de force pour négocier.
De leur côté, les Bavarois aimeraient pouvoir prolonger son contrat, lequel court actuellement jusqu'en juin 2029. Les dirigeants du Rekordmeister voient en lui le même phénomène qu'étaient Franck Ribéry et Arjen Robben et souhaitent le conserver au club le plus longtemps possible. Reste à savoir si Michael Olise veut rester en Bavière, filer à Paris pour évoluer en France, territoire de sa sélection, ou retourner en Premier League dans un club plus huppé que Crystal Palace. En tout cas, sa polyvalence et ses qualités techniques sont toutes les qualités rêvées par Luis Enrique...

0
Derniers commentaires

Encadrement de la masse salariale pour l’OL (officiel)

ouais fin y a pas interdiction de recrutement, cest juste qu'il y aura validation du transfert si la masse salariale n'est pas trop affecté, type endrick si sa se fait par example on le savait qu'il y aurait un encadrement pour eviter ce qui s'est passé avec textor

Young Boys Berne - Lille : Les compos (18h45)

Pénalty non évident... surtout lorsque le suisse se laisse tomber dans la surface. Le carton rouge est tout simplement honteux !

Encadrement de la masse salariale pour l’OL (officiel)

Quand on vous dit... que la DNCG est un tueur de club !... Laburne et Nasser sont tellement vexés de voir l'OL en haut du tableau de Ligue1 qu'ils en arrivent à tout faire pour mettre des bâtons dans les roues de l'OL. La DNCG... c'est de la merde !

PSG : Bus caillassé à Bilbao, de nouvelles informations

Encore un coup des marseillais ça

Merci aux arbitres, l’OM se sent enfin respecté

surtout que les HJ sont confirmés et que rien ne peut dire le contraire. donc merci aux arbitres non. juste ils ont pour une fois correctement leur taf. meme si c est l IA je suppose

