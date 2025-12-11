ICONSPORT_279591_0032

Harry Kane, le tueur qui manque au PSG

PSG11 déc. , 16:00
parCorentin Facy
En l’absence d’Ousmane Dembélé, le PSG a manqué d’un véritable tueur devant le but contre Bilbao mercredi en Ligue des Champions (0-0).
Meilleur buteur du Paris Saint-Germain en 2024-2025, Ousmane Dembélé n’a pas véritablement démarré sa saison. Longtemps blessé, le Ballon d’Or était cette fois malade pour le déplacement à Bilbao ce mercredi en Ligue des Champions. Son absence pèse lourd sur l’efficacité du PSG comme l’a démontré le match nul en terres basques (0-0). Kvaratskhelia et Barcola ne sont pas les joueurs les plus efficaces de la planète tandis que Mayulu n’est pas un véritable avant-centre. Ce qui fait dire à Martin Mosnier, journaliste pour Eurosport, qu’il manque un vrai numéro neuf à ce Paris Saint-Germain.
Un constat d’autant plus valable que Gonçalo Ramos n’apporte jamais satisfaction lorsqu’il est titularisé par Luis Enrique depuis son arrivée au club. « On est à mi-saison et s’il faut tirer un premier bilan de cette demi-saison du PSG, l’inquiétude se situe au niveau offensif. Face à Bilbao, on a un Kvara pas mauvais mais qui manque de connexion avec les autres et un Barcola qui gâche beaucoup, qui fait une première mi-temps fantomatique. Ce n’est pas la première fois cette saison qu’il passe à côté sur une partie du match comme ça. Mayulu je le trouve léger pour ce poste d’avant-centre » explique Martin Mosnier sur Eurosport avant de poursuivre.
Il manque à ce PSG un mec à 15 ou 20 buts. Il manque un Kane, un Mbappé...
- Martin Mosnier - Eurosport
« Si on résume, pour moi il manque à ce PSG un mec à 15 ou 20 buts. Il manque un Kane, un Mbappé, un mec comme ça. L’année dernière, Paris l’avait avec Dembélé. Dembélé sera la clé du PSG sur la seconde partie de saison. Paris s’est beaucoup sauvé grâce à Hakimi, Vitinha, Joao Neves ou Fabian Ruiz depuis le début de la saison mais devant, ça a du mal à prendre » résumé le journaliste, qui aimerait voir un attaquant de classe internationale au Paris Saint-Germain afin de sublimer le collectif huilé et très technique mis en place par Luis Enrique. Reste maintenant à voir si le retour d’Ousmane Dembélé règlera tous les problèmes du PSG et si, comme la saison dernière, l’international français portera l’attaque parisienne sur ses épaules après Noël.
