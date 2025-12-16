ICONSPORT_160468_0061

Mbappé vs PSG, une surprise dans le procès à 700 millions d'euros ?

PSG16 déc. , 8:00
parClaude Dautel
C'est ce mardi que l'on connaîtra le jugement du Conseil des prud’hommes concernant l'affaire qui oppose Kylian Mbappé au PSG. Sur la table, ce sont près de 700 millions d'euros qui sont en jeu, mais il pourrait y avoir une surprise.
Un an et demi après le départ libre de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, on va savoir ce que la justice prud'homale pense des demandes formulées par les deux adversaires. Ce mardi après-midi, en première instance, les juges (deux salariés, deux employeurs) décideront surtout si le PSG doit bien régler 263 millions d’euros à son ancien joueur. L'attaquant du Real Madrid réclame la totalité de ses salaires et primes, mais également la requalification de son CDD en CDI. En face, les avocats des champions d'Europe ont poussé le curseur encore plus loin en exigeant 440 millions d’euros à Kylian Mbappé. Ils considèrent que ce dernier a donné son accord pour prolonger au Paris SG avant de filer librement à Madrid. 

Un nouveau report à prévoir dans l'affaire Mbappé-PSG

Face à ce déluge de chiffres, qui sont à la limite de provoquer l'écœurement, il n'est toutefois pas dit que l'affaire sera jugée ce mardi. Car Le Parisien affirme qu'un report est plus que prévisible compte tenu de la masse colossale des documents fournis par les deux adversaires. « L’affaire ne sera pas terminée mardi », a confié l'un des intervenants dans ce dossier à nos confrères du quotidien francilien. Car les quatre conseils prud'hommaux, qui à ce niveau ne sont pas des professionnels, mais deux représentants des salariés et deux des employeurs, doivent trouver une majorité (3 contre 1 ou 4-0) pour décider d'un jugement. Si ce n'est pas le cas, l'affaire est renvoyée devant un juge professionnel.
Et même si un jugement tombe, ce même média précise qu'évidemment, l'affaire fera l'objet d'un appel de la part du camp qui aura perdu. On sera reparti pour plusieurs mois d'attente. Autrement dit, il ne faut pas trop attendre de ce mardi, même si dans ce dossier, pour le commun des mortels, on se dit que Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain ne sortent pas grandis de tout cela. Car même si on peut comprendre la position de la star tricolore du football, et celle de son ancien club, les deux sont suffisamment riches pour ne pas se jeter de telles sommes au visage. En attendant, toute l'Europe parle de ce procès entre Mbappé et le PSG, le Pichichi du Real Madrid étant une star mondiale. De quoi annonce la foule des grands jours au tribunal des prud'hommes de Paris.

