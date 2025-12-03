Esp : Mbappé régale, le Real se balade à Bilbao

OL : Malick Fofana, terrible trahison en janvier ?

Financièrement , avec des (bons) éléments comme Fofana qui progresse à vue d'œil, qui s'acquiere de la maturité et organisé un jeu d'attaque comme tout supporters le souhaitent , non , il ne faut pas vendre, une qualif en CL , une coupe de france , ainsi qu'un excellent parcours en CE , serait nettement plus rentable et en sportif et en retombée économique... avec un parcours championnat qui ne peut que laisser espérer un p....n de final , les sponsors se bouculeront ... cela ne peut se faire que dans la continuité, mais certainement pas dans le changement !!! L'apport d'un ou deux offensifs avec moins d'infirmerie devrait suffire à notre bonheur et celui du club... Ce n'est que mon avis, mais de cette façon , j'y crois fermement