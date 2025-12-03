Esp : Mbappé régale, le Real se balade à Bilbao

Super ..et en attendant on en paie le prix
Comment peux t on speculer sur les perdormances d un joueur Parisien actuellement vu qu aucun n a eu de veritable vacances et encore moins de preparation physique ? Aucun des joueurs de LE n est a 100% et meme en seconde partie de saison il n est pas sur que ce soit le cas. La fameuse saison de transition annoncée l an dernier, en fait c est l actuelle...
Bien sûr. Même quand tu seras constipé, tu diras que c'est la faute de Nasser.
Financièrement , avec des (bons) éléments comme Fofana qui progresse à vue d'œil, qui s'acquiere de la maturité et organisé un jeu d'attaque comme tout supporters le souhaitent , non , il ne faut pas vendre, une qualif en CL , une coupe de france , ainsi qu'un excellent parcours en CE , serait nettement plus rentable et en sportif et en retombée économique... avec un parcours championnat qui ne peut que laisser espérer un p....n de final , les sponsors se bouculeront ... cela ne peut se faire que dans la continuité, mais certainement pas dans le changement !!! L'apport d'un ou deux offensifs avec moins d'infirmerie devrait suffire à notre bonheur et celui du club... Ce n'est que mon avis, mais de cette façon , j'y crois fermement
Eric Bethsy... S'il te plaît n'essaye pas de faire comme si tu savais quelque chose du "vrai niveau" de Dembele avec ces phrases pourries "Pierre Ménès, pas loin d’annoncer le retour du vrai Ousmane Dembélé…"
