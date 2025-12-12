TV : Metz - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

tu les as vu joué? c est nul.... y a que dalle
y a quoi comme equipe qui tourne ou qui joue au foot? dis nous
Ce qui est certain ou presque c'est que l'arrivée d' Endrick est plus que compromise avec cet encadrement de la masse salariale..
On réinvesti sur Olise
je suis entrain de regarder une ITW de Riolo. pooo le mec se prend reellement pour un genie. Hautain, detestable. ce mec est une vraie plaie enfait. il pense etre un genie dans son travail, que c est plus dur de faire son taf que celui de deschamps et qu il aplus de merite. Wenger est nul, Zidane n est pas un mega joueur. quel melon demesuré ce type. a gerber
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|15
|7
|3
|5
|21
|16
|5
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|19
|15
|5
|4
|6
|13
|17
|-4
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|17
|15
|4
|5
|6
|19
|28
|-9
|16
|15
|4
|4
|7
|21
|26
|-5
|15
|15
|3
|6
|6
|13
|21
|-8
|12
|15
|3
|3
|9
|11
|21
|-10
|11
|15
|2
|5
|8
|13
|24
|-11
|11
|15
|3
|2
|10
|15
|34
|-19
🎙️ ǀ #FCMPSG La conférence de presse de 𝗦𝘁𝗲́𝗽𝗵𝗮𝗻𝗲 𝗟𝗲 𝗠𝗶𝗴𝗻𝗮𝗻 🗣️ 🏥 Le point sur l'infirmerie 🆚 L'adversaire parisien 🧐 Le manque de solidité défensive