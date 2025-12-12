Vitinha PSG

TV : Metz - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 112 déc. , 7:00
parAlexis Rose
Tenu en échec par Bilbao en Ligue des Champions cette semaine, le Paris Saint-Germain va tenter de retrouver la victoire en L1 pour essayer de reprendre son fauteuil de leader du championnat de France.

Quelle heure pour Metz - PSG ?

Avant d’aborder son entrée en lice en Coupe de France contre les amateurs de Fontenay la semaine prochaine, le club de la capitale française a un seul objectif : récupérer la place de leader occupée par Lens pour passer la trêve hivernale au sommet de la L1. Pour cela, Paris devra l’emporter contre le FC Metz. Cette rencontre se jouera ce samedi 13 décembre à 19h00 au Stade Saint-Symphorien. L’arbitre sera Romain Lissorgue.

Sur quelle chaîne suivre Metz - PSG ?

Pour cette 16e et dernière journée de l’année civile en Ligue 1, le match du PSG à Metz sera diffusé sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de Metz - PSG :

Tout en bas du classement, Metz est retombé de très haut depuis fin novembre. Sorti de la zone rouge à l’issue de trois victoires de suite entre fin octobre et début novembre, le club messin a repris ses travers depuis trois matchs, avec notamment une lourde défaite contre un concurrent direct, à Auxerre le week-end passé (1-3). Autant dire que les Grenats vont tenter de réagir à domicile avant la trêve, mais face au PSG, rien ne sera facile… Pour ce match, Stéphane Le Mignan fera sans Mangondo, Mboula ou Sy.
La compo probable de Metz : Fischer - Colin, Gbamin, Yegbe, Ballo-Touré - Touré, Deminguet, Sabaly, Hein, Tsitaishvili - Asoro.
Deuxième de L1 avec un point de retard sur Lens, le PSG ambitionne clairement de mettre la pression sur son principal rival pour le titre en gagnant samedi, alors que le Racing ne jouera que dimanche après-midi. Quelques jours après un nul concédé à Bilbao en Ligue des Champions, et avant une semaine tranquille jusqu’à la Coupe de France, le PSG va tout donner à Metz. Lors de ce match, Luis Enrique fera sans Hakimi, Beraldo, Marquinhos.

La compo probable du PSG : Safonov - Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Lucas Hernandez - Neves, Vitinha, Ruiz - Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia.

Ligue 1

13 décembre 2025 à 19:00
Metz
19:00
Paris Saint Germain
Ligue 1

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

