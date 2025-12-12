ICONSPORT_227934_0066

La justice ordonne à Mbappé de payer 3000 euros au PSG

PSG12 déc. , 18:10
parCorentin Facy
1
Le PSG peut se réjouir, Kylian Mbappé va devoir lui verser 3000 euros « pour abus de procédure » après le rejet d’un recours de l’international français.
La procédure judiciaire entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain se poursuit. En mai dernier, le club de la capitale a obtenu l’annulation de la saisie conservatoire de 55 millions d’euros sur les comptes du club, une somme réclamée par la star du Real Madrid. Les représentants de Kylian Mbappé n’avaient pas mis longtemps à faire appel de cette décision. Mais le 9 décembre dernier, la Cour d’Appel de Paris a rendu une ordonnance faisant savoir que cet appel du footballeur de 26 ans avait été rejeté comme nous l’apprend RMC Sport.
Le média explique par ailleurs que la justice demande à Kylian Mbappé de verser 3.000 euros au Paris Saint-Germain pour abus de procédure. Une nouvelle qui fait le bonheur du club parisien comme l’a témoigné l’avocat représentant le PSG dans ce dossier, Renaud Semerdjian.
« Pour la deuxième fois, les juridictions ont confirmé l'absence de fondement des demandes de Monsieur Mbappé relatives aux saisies qu'il avait faites pratiquer sur les comptes du Club en avril dernier. Fondamentalement, l'ensemble de ce différend est simplement une question de bonne foi, de maintien des valeurs et de respect des engagements pris. Le Paris Saint-Germain continuera de défendre ses droits avec vigueur » a-t-il expliqué, satisfait de la décision rendue par la Cour d’Appel de Paris. L’entourage de Kylian Mbappé a également été contacté par RMC mais n’a pas souhaité faire de commentaires. Les deux parties ont maintenant rendez-vous le 16 décembre prochain devant le Conseil des Prud’hommes.  
K. Mbappé

K. Mbappé

FranceFrance Âge 26 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs6
Buts2
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs5
Buts9
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs16
Buts16
Passes décisives4
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Derniers commentaires

OL : Malick Fofana, le rêve fou de l'OM en 2026

Oui mais il est trop fragile

« Je suis Africain… », il ne digère pas le refus de l’OM

Encore une chialeuse en mode victimaire. On connait la musique

OL : Malick Fofana, le rêve fou de l'OM en 2026

Toujours blessé ? La bonne blague et là il est blessé après un bon tacle assassin. Mais tkt pas il viendra jamais dans ton club

OL : Malick Fofana, le rêve fou de l'OM en 2026

Exactement

OL : Malick Fofana, le rêve fou de l'OM en 2026

Non merci le gars a 21 ans et il est toujours blessé....

