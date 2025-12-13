OM : Fausse colère, De Zerbi mérite un Oscar

Titillé en conférence de presse, Roberto De Zerbi n’a pas aimé. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille s’en est pris à un journaliste. Mais en réalité, sa réaction ne traduit aucune animosité et fait plutôt partie d’un « jeu médiatique ».

Connu pour son caractère volcanique, Roberto De Zerbi se fait régulièrement entendre à la Commanderie. Les joueurs de l’Olympique de Marseille savent que l’Italien peut piquer une colère à tout moment si les consignes ne sont pas respectées. On se souvient par exemple de son altercation avec l’ancien Olympien Ismaël Koné la saison dernière. Sans aller jusque-là, l’ancien coach de Sassuolo peut aussi s’emporter dans ses conférences de presse. Illustration ce vendredi lorsque le technicien a moyennement apprécié une question sur son milieu de terrain Pierre-Emile Hojbjerg.

Une question polémique, c'est vous - Roberto De Zerbi

« Vous ne réussissez pas à me mettre en difficulté, s’est agacé Roberto De Zerbi en s’adressant au journaliste de RMC Florent Germain. Quand vous posez des questions sur Hojbjerg… A chaque fois qu’il y a une question polémique, c’est vous. Moi, je suis heureux de répondre. Quand je partirai de Marseille, vous pourrez m’appeler, je vous donnerai mon numéro, comme ça on pourra polémiquer au téléphone. » Choqué, un internaute a pris la défense du journaliste sur X. Mais le spécialiste visé assure que l’entraîneur marseillais s’amuse avec les médias.

« Ne vous inquiétez pas, il n’y a aucun souci avec Roberto De Zerbi, a-t-il rassuré. C'est un "jeu" médiatique. Il m’a identifié comme celui qui pose les questions "polémique" (parfois vrai mais pas toujours). Il est respectueux, et le prouve en répondant à toutes les questions comme il le fait en conf. » Le coach de l’Olympique de Marseille a effectivement répondu en s’assurant que Florent Germain était satisfait de sa réponse. Notre confrère pourra donc continuer à titiller son interlocuteur.