Le PSG craque, Gonçalo Ramos c'est fini

Titulaire contre l’OM lundi soir en raison des nombreux absents dans les rangs du PSG, Gonçalo Ramos a encore été très décevant. Son avenir dans la capitale française est plus menacé que jamais.

Malgré un statut de remplaçant, Gonçalo Ramos n’a pas voulu entendre parler d’un départ du Paris Saint-Germain l’été dernier. L’attaquant portugais de 23 ans était pourtant convoité. Newcastle ou encore l’AC Milan se sont renseignés sur son profil, mais l’ancien buteur du Benfica Lisbonne a tout refusé. Pour Gonçalo Ramos, l’objectif était de rester au PSG et de regagner sa place de titulaire, malgré l’éclosion d’Ousmane Dembélé à ce poste. Le plan de l’attaquant portugais ne se déroule pas -du tout- comme prévu. Au contraire, ses performances agacent de plus en plus et son match catastrophique à Marseille lundi soir n’arrange rien.

Titulaire en raison des nombreuses absences dans le secteur offensif (Doué, Dembélé, Barcola), l’attaquant d’1m85 a peut-être grillé sa dernière cartouche. « Gonçalo Ramos confirme une nouvelle fois qu’il ne sera jamais qu’un simple remplaçant chez nous. Son match ce soir est encore une fois d’une pauvreté technique. Excellent buteur en sortie de banc mais ça s’arrête là » confirme sur X Alexandre Carvalho, fondateur de GolacoTV et suivi par plus de 10.000 followers. Il n’est pas le seul à dresser ce constat.

« WZE et Ramos ne doivent plus goûter au XI. C’est un endroit trop compliqué pour eux. Définitivement » tranche de son côté Mathieu Faure, exaspéré par les prestations de Zaïre-Emery et de Ramos en tant que titulaires à Marseille lundi soir. « Gonçalo Ramos à chaque fois qu’il est titulaire avec le PSG, c’est compliqué » abonde à son tour le journaliste Romain Collet-Gaudin. Critiqué il y a quelques temps pour son choix de se passer de Gonçalo Ramos, Luis Enrique commence finalement à mettre tout le monde d’accord en ce qui concerne le buteur portugais, lequel semble tout simplement inadapté à la philosophie de ce PSG actuel. Reste à voir si la question d’un départ se posera dès le mois de janvier, ce qui n’est pas à exclure au vu du début de saison très difficile de Gonçalo Ramos.