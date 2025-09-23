ICONSPORT_271637_0232
Joao Neves

PSG : Guardiola veut Joao Neves, City lâche 120ME

PSG23 sept. , 15:00
parCorentin Facy
Homme de base de Luis Enrique au PSG depuis plus d’un an, Joao Neves est très convoité. Le milieu de terrain portugais est l’objectif ultime de Pep Guardiola à Manchester City l’été prochain.
A seulement 20 ans, Joao Neves est déjà l’un des tauliers du Paris Saint-Germain. Recruté pour plus de 60 millions d’euros au Benfica Lisbonne il y a un an, l’international portugais a cruellement manqué à son équipe face à l’Olympique de Marseille lundi soir au Vélodrome. Son rôle est essentiel dans le jeu parisien, que ce soit pour récupérer le ballon mais aussi pour attaquer, en attestent ses statistiques depuis qu’il joue en Ligue 1 (6 buts, 8 passes décisives). Un joueur aussi-complet ne passe évidemment pas sous les radars des plus grands clubs européens.
C’est donc en toute logique que le PSG sera attaqué l’été prochain pour Joao Neves, sous contrat avec le club parisien jusqu’en 2029. A en croire le site Fichajes, Manchester City fait notamment de la pépite portugaise sa priorité pour renforcer son entrejeu dans un an. Pep Guardiola est tombé amoureux du joueur et a convaincu ses dirigeants de faire sauter la banque pour le faire venir à l’été 2026. Le média l’affirme, Manchester City prépare une offre de 120 millions d’euros pour s’attacher les services de Joao Neves.

Le PSG juge Joao Neves intransférable

Un potentiel transfert qui pourrait permettre au PSG de réaliser une plus-value colossale en vendant son joueur deux fois plus cher que son prix d’achat. Un départ du Portugais n’est toutefois pas envisagé pour l’instant dans la capitale selon le site espagnol, qui affirme que le Paris SG considère Joao Neves comme un élément clé de son équipe à long terme. « Tout porte à croire que toute offre, aussi importante soit-elle, sera rejetée par la direction parisienne » indique nos confrères. Il n’y a donc pas de raison de trembler pour les supporters parisiens, même s’il sera très intéressant de voir comment Joao Neves réagira à une possible offre de Manchester City, dont l’entraîneur Pep Guardiola est clairement sous le charme du joueur de 20 ans.
Derniers commentaires

Dérapage à l'OM, un joueur du PSG frappé ?

Mais pourquoi des paroles de raciste ??? Sous homme !!! Tu as pas honte. Impossible que tu sois de Marseille le raciste inculte

La modestie de l'OM, c'était l'équipe B du PSG

Bientôt ce sera la faute de l'OM si le PSG a des blessés. Faut en vouloir à cette coupe du monde des clubs qui n'a servi qu'à enrichir les déjà très riches.

Dérapage à l'OM, un joueur du PSG frappé ?

Paye le ticket l ami... après on verra .moi je t es juste prévenu origine turc 1 85 ..101 kilo .moi c est vrai toi sûrement au rsa alcoolique et clope sur clope.

Dérapage à l'OM, un joueur du PSG frappé ?

Je sais meme pas pourquoi tu t'emmerde encore avec ces crétins..tu n'en fera rien.. on peut meme pas discuter avec ils sont bon a rien.. il faut monter au cap canaille et les balancer dans le vide ca sert a rien ca ...

Dérapage à l'OM, un joueur du PSG frappé ?

Paye le billet.. et ok ...mais pas envie de problème avec la justice pour un faible comme toi

