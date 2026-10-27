OM : McCourt promet à la DNCG l'arrivée d'un investisseur

Frank McCourt est déterminé à l’idée d’accueillir très vite un nouvel investisseur à ses côtés à l’OM. L’Américain espère finaliser cela avant le prochain passage du club phocéen devant la DNCG.

L’Olympique de Marseille a pris un virage très inquiétant pour ses supporters cet été avec un mercato historique et un total de zéro recrue. Frank McCourt a décidé de fermer le robinet à cash et souhaite que le club soit dans la capacité de s’autofinancer. Une volonté claire de la part de l’Américain, lassé des pertes considérables des années précédentes, notamment sous la présidence de Pablo Longoria. Cette situation d’austérité totale n’est évidemment pas amenée à durer dans le temps. Frank McCourt a par exemple la volonté d’accueillir rapidement un nouvel investisseur minoritaire afin de l’épauler financièrement.

L’objectif est de conclure l’affaire au plus vite selon le journaliste Jean-François Péres, présent sur le live YouTube de La Tribune OM. « L'OM espère pouvoir annoncer une bonne nouvelle d'ici le passage devant la DNCG. Cela travaille beaucoup en ce sens, même si cela ne veut pas dire que quoi que ce soit se fera » relaie le compte spécialisé dans l’actualité de l’Olympique de Marseille en s’appuyant sur les informations du journaliste. « Je ne vois pas McCourt vendre le club à moyen terme, mais plutôt accueillir des investisseurs. S'appuyer par exemple sur la CMA CGM qui va peut être partir à l'assaut des droits TV... Il vivrait comme un échec que l'aventure s'arrête maintenant » a par ailleurs ajouté Jean-François Péres, visiblement bien informé sur le dossier.

Frank McCourt va maintenant s’atteler à trouver la bonne personne pour l’accompagner à l’OM afin de redynamiser le club sportivement et financièrement. Car de toute évidence, les supporters olympiens, bien que compréhensifs cette saison, ne supporteront pas une cure d’austérité sur le long terme et un effectif qui s’affaiblit année après année. A Frank McCourt de gérer cela au mieux et quoi de mieux que de présenter à la DNCG un nouvel investisseur dans les prochaines semaines pour rassurer tout le monde, y compris les instances financières.