OM : McCourt promet à la DNCG l'arrivée d'un investisseur

OM : McCourt promet à la DNCG l'arrivée d'un investisseur

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parCorentin Facy
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Frank McCourt est déterminé à l’idée d’accueillir très vite un nouvel investisseur à ses côtés à l’OM. L’Américain espère finaliser cela avant le prochain passage du club phocéen devant la DNCG.
L’Olympique de Marseille a pris un virage très inquiétant pour ses supporters cet été avec un mercato historique et un total de zéro recrue. Frank McCourt a décidé de fermer le robinet à cash et souhaite que le club soit dans la capacité de s’autofinancer. Une volonté claire de la part de l’Américain, lassé des pertes considérables des années précédentes, notamment sous la présidence de Pablo Longoria. Cette situation d’austérité totale n’est évidemment pas amenée à durer dans le temps. Frank McCourt a par exemple la volonté d’accueillir rapidement un nouvel investisseur minoritaire afin de l’épauler financièrement.
L’objectif est de conclure l’affaire au plus vite selon le journaliste Jean-François Péres, présent sur le live YouTube de La Tribune OM. « L'OM espère pouvoir annoncer une bonne nouvelle d'ici le passage devant la DNCG. Cela travaille beaucoup en ce sens, même si cela ne veut pas dire que quoi que ce soit se fera » relaie le compte spécialisé dans l’actualité de l’Olympique de Marseille en s’appuyant sur les informations du journaliste. « Je ne vois pas McCourt vendre le club à moyen terme, mais plutôt accueillir des investisseurs. S'appuyer par exemple sur la CMA CGM qui va peut être partir à l'assaut des droits TV... Il vivrait comme un échec que l'aventure s'arrête maintenant » a par ailleurs ajouté Jean-François Péres, visiblement bien informé sur le dossier.

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Frank McCourt va maintenant s’atteler à trouver la bonne personne pour l’accompagner à l’OM afin de redynamiser le club sportivement et financièrement. Car de toute évidence, les supporters olympiens, bien que compréhensifs cette saison, ne supporteront pas une cure d’austérité sur le long terme et un effectif qui s’affaiblit année après année. A Frank McCourt de gérer cela au mieux et quoi de mieux que de présenter à la DNCG un nouvel investisseur dans les prochaines semaines pour rassurer tout le monde, y compris les instances financières.
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Derniers commentaires

C’est confirmé, cette recrue de l’OL a mis le réveil

Il faut qu'il prenne confiance en lui !!! Il a le double contact facile !! Avec Boudache à Droite, d'ici trois mois, ils mettent les défenses en feu !!!

Priorité à un attaquant cet hiver, l'OL doit agir

Ce qu'il faut surtout c'est faire tourner un peu et ne pas jouer toujours avec les mêmes joueurs On n'aurait pas des jeunes qui n'ont pas une minute de jeu et de plus entourés d'éclopés qui n'en peuvent plus de jouer tous les matchs

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Avec ton raisonnement, il suffirait de dire que Mbappé gonfle ses stats contre les petites équipes de Liga pour balayer sa saison. Tu trouverais ça pertinent ? Moi non, et c’est justement le problème de ton argument. Quand Mbappé marque, tu invoques ses statistiques. Quand Kane marque, tu discrédites ses adversaires. Applique les mêmes critères aux deux, puis compare leurs performances. Et prendre la saison d’un seul joueur pour prétendre démontrer le niveau de deux championnats entiers… Pour quelqu’un qui distribue les leçons, tu devrais commencer par vérifier que ton raisonnement tient debout.

PSG-OL : Les supporters se déclarent la guerre

Mais bien-sûr, c'est l'extreme-droite qui a mis la france à feu et à sang !!! LOL ! Les bad gones ont des opinions qui dérangent certains mais la justice n'a rien à leur reprocher malgré des tentatives d'infiltration de petits rigolos antifa...melettes...

Le Ballon d'Or de Kane est un scandale, l'oncle de Yamal se lâche

Il suffit de regarder les stats et la saison de Kylian Mbappé pour dire "que tout le monde le sait". Tu pédales encore dans la semoule mon gars. Ben déjà... ce qui est étrange... c'est que le meilleur joueur du Bayern de Munich est Michael Olise par exemple. Mais bon... j'imagine que tu veux pas entendre les arguments. Tu as déjà ton idée préconcue en tête. Mdr Pourtant... il y a des joueurs comme Zlatan Ibrahimovitch qui dit bien qu'il se pose des question sur cette cérémonie du Ballon d'Or et du sacre de Harry Kane. ^^

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