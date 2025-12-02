ICONSPORT_278697_0053

Manchester City menace, le PSG signe un chèque énorme

PSG02 déc. , 13:20
parCorentin Facy
0
Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2029, Désiré Doué est la cible de Manchester City dans l’optique du prochain mercato. Un intérêt anglais qui va pousser le club parisien à vite agir pour sécuriser sa pépite.
Recruté par le Paris Saint-Germain à Rennes il y a un an et demi pour 50 millions d’euros, Désiré Doué s’est déjà imposé comme l’un des joueurs les plus prometteurs en Europe. Il faut dire qu’en l’espace de six mois, le milieu offensif formé en Bretagne est devenu une évidence pour Luis Enrique, qui en a fait un titulaire indiscutable lors de la seconde partie de la saison 2024-2025. Artisan majeur du sacre du PSG en Ligue des Champions, Désiré Doué attise logiquement les convoitises.
Sous contrat avec Paris jusqu’en 2029, il est notamment la cible de Manchester City, où Pep Guardiola adore son profil de jeune joueur très technique et ultra-polyvalent. Le Qatar n’avait pas l’intention de démarrer si vite des négociations pour une prolongation de son international français, mais l’intérêt du club de Premier League change la donne. C’est ainsi que selon les informations de Sportmediaset, le Paris Saint-Germain va réagir pour contre-attaquer et ainsi se protéger d’une possible offre de Manchester City pour Désiré Doué.

Désiré Doué, le PSG contre-attaque

Le média italien explique ainsi que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos vont prochainement soumettre à leur milieu offensif une offre de prolongation d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2030, assorti d’une « augmentation de salaire significative ». Autrement dit, le Paris Saint-Germain a bel et bien pris conscience de la menace incarnée par Manchester City et va s’activer pour offrir à Désiré Doué un nouveau contrat avec un salaire davantage en adéquation avec son nouveau statut de titulaire au PSG et d’international français. De quoi sans doute convaincre le joueur de prolonger l’aventure dans la capitale alors que Désiré Doué, bien que flatté par l’intérêt de Pep Guardiola, n’a jamais exprimé pour l’instant la volonté de quitter le champion d’Europe en titre.

Derniers commentaires

PSG, OM, Lens : Le classement sans les fautes arbitrales révélé

Rien d'un scandale le rouge des nantais contre l'OL. L'intégrité du joueur doit toujours être au dessus de tout.

PSG, OM, Lens : Le classement sans les fautes arbitrales révélé

Avançons seulement vers nos trophées sans nous préoccuper de ce type de polémique.

Satriano c’est « scandaleux », l’OL est à bout

Le plus dur commencer pour lui. Il a enfin retrouvé le chemin des filets mais maintenant il va falloir confirmer. On se moque de lui mais il a de meilleurs stats que Gonzalo Ramos par exemple 😂

PSG : Clément Turpin lâché par la direction de l'arbitrage

Bein non... Je relate juste la réalité de ce qui s'est passé ce week end en fait....Enfin la réalité pour ceux qui ont déjà joué au football quoi..

José Angel Sanchez, l’homme qui va faire pleurer l’OL

Le Real ne veut pas le vendre. Des équipes de PL étaient même prêtes à l'acheter. C'est justement parce qu'on est ok pour un prêt sans OA que ça a une chance de marcher. Je ne comprends pas cette volonté de commenter à tout prix, sans même se renseigner au minimum pour ne pas dire une grosse c....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

