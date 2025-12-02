Manchester City menace, le PSG signe un chèque énorme

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2029, Désiré Doué est la cible de Manchester City dans l’optique du prochain mercato. Un intérêt anglais qui va pousser le club parisien à vite agir pour sécuriser sa pépite.

Recruté par le Paris Saint-Germain à Rennes il y a un an et demi pour 50 millions d’euros, Désiré Doué s’est déjà imposé comme l’un des joueurs les plus prometteurs en Europe. Il faut dire qu’en l’espace de six mois, le milieu offensif formé en Bretagne est devenu une évidence pour Luis Enrique, qui en a fait un titulaire indiscutable lors de la seconde partie de la saison 2024-2025. Artisan majeur du sacre du PSG en Ligue des Champions, Désiré Doué attise logiquement les convoitises

Sous contrat avec Paris jusqu’en 2029, il est notamment la cible de Manchester City, où Pep Guardiola adore son profil de jeune joueur très technique et ultra-polyvalent. Le Qatar n’avait pas l’intention de démarrer si vite des négociations pour une prolongation de son international français, mais l’intérêt du club de Premier League change la donne. C’est ainsi que selon les informations de Sportmediaset , le Paris Saint-Germain va réagir pour contre-attaquer et ainsi se protéger d’une possible offre de Manchester City pour Désiré Doué.

Désiré Doué, le PSG contre-attaque

Le média italien explique ainsi que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos vont prochainement soumettre à leur milieu offensif une offre de prolongation d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2030, assorti d’une « augmentation de salaire significative ». Autrement dit, le Paris Saint-Germain a bel et bien pris conscience de la menace incarnée par Manchester City et va s’activer pour offrir à Désiré Doué un nouveau contrat avec un salaire davantage en adéquation avec son nouveau statut de titulaire au PSG et d’international français. De quoi sans doute convaincre le joueur de prolonger l’aventure dans la capitale alors que Désiré Doué, bien que flatté par l’intérêt de Pep Guardiola, n’a jamais exprimé pour l’instant la volonté de quitter le champion d’Europe en titre.