TV : Le Havre - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Nouveau leader de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain va lancer le week-end de foot en France en se déplaçant au Havre pour tenter de garder sa place tout en mettant la pression sur ses adversaires.

Quelle heure pour Le Havre - PSG ?

vendredi 30 octobre à 19h00 au Stade Océane. L’arbitre sera François Letexier. Suite à un début de saison compliqué, avec zéro victoire lors des trois premières journées, le club de la capitale a déjà rattrapé tout son retard. Grâce à cinq victoires de suite depuis la mi-septembre, le PSG a grimpé marche après marche pour se retrouver sur le fauteuil de leader à l’issue de son succès face à l’OL lundi dernier (2-0). Désormais en tête, Paris va tenter de rester tout en haut. Pour cela, le PSG devra faire un bon résultat du côté du Havre. Ce match se déroulera ceau Stade Océane. L’arbitre sera François Letexier.

Sur quelle chaîne suivre Le Havre - PSG ?

Placé en ouverture de la 9e journée de Ligue 1, ce duel des deux extrêmes entre le HAC et le PSG sera diffusé sur l’antenne de Ligue 1+ 3.

Les compos probables de Le Havre - PSG :

Lanterne rouge du championnat, avec seulement deux points gagnés en huit matchs, Le Havre connaît un début de saison catastrophique, avec déjà cinq points de retard sur le premier non-relégable. Incapable de gagner le moindre match depuis l’été dernier, le HAC n’a pris des points que contre l’OL (1-1) et Angers (0-0). Restant sur quatre défaites de suite, Le Havre n’aura rien à perdre face au PSG à domicile. Pour ce match, Didier Digard fera sans Jelert, Mambimbi, Mpasi, Pembele, Touré ou Zagadou.

La compo probable du Havre : Gallon - Ouziad, Mwanga, Touba, Mouhamed N’Diaye - Rassoul Ndiaye, Ebonog, Richardson - Sota Nakamura, Maja, Samatta.

Le club de la capitale française est redevenu la machine à gagner des deux saisons précédentes. Sur une impressionnante série de huit victoires, et notamment face à Lyon (2-0), le Barça (4-2) ou Manchester City (4-2), le PSG veut poursuivre sur sa bonne dynamique au Havre vendredi. Avant de retrouver la Ligue des Champions mardi prochain face à Villarreal, Luis Enrique pourrait faire tourner son équipe, même s’il doit déjà composer sans Marquinhos, Dembélé, Mendes ou Kvaratskhelia.

La compo probable du PSG : Safonov - Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Lucas Hernandez - Neves, Vitinha, Mayulu - Akliouche, Torres, Désiré Doué.