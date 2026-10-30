OL : Le Sporting vire son entraîneur et négocie avec Fonseca

OL : Le Sporting vire son entraîneur et négocie avec Fonseca

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parCorentin Facy
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Sur la sellette au Sporting Portugal, qui compte 9 points de retard sur Porto, Rui Borges pourrait laisser sa place à Paulo Fonseca. L’entraîneur de l’OL est la priorité du club portugais.
Troisième du championnat portugais avec neuf points de retard sur Porto, le Sporting Portugal est loin de réaliser le début de saison espéré par les supporters et par la direction. L’entraîneur en place Rui Borges pourrait en payer le prix fort. Selon les informations de FlashScore, l’entraîneur de 45 ans en poste depuis décembre 2024 est sur un siège éjectable. En fonction des prochains résultats du Sporting, qui affronte Casa Pia, le Shakhtar et Moreirense dans les semaines qui viennent, son sort pourrait être scellé avec un renvoi de plus en plus probable.
Pour le remplacer, l’état-major du Sporting Portugal a déjà coché le nom d’un grandissime favori : Paulo Fonseca, en fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais en juin 2027 et qui n’a toujours pas prolongé à ce jour. Le média indique que les Gones doivent encore payer 6,4 millions d’euros au Sporting Portugal dans le cadre de bonus concernant le transfert d’Afonso Moreira à Leverkusen pour 33,6 millions d’euros. Un accord financier sera donc facile à trouver entre les deux clubs pour un éventuel transfert de Paulo Fonseca en cours de saison.

Le Sporting est bouillant sur Fonseca

Le média indique que l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais correspond totalement au profil défini par le Sporting pour la succession de Rui Borges. La question est maintenant de savoir si l’ex-entraîneur de l’AC Milan et de Lille, qui avait rejoint l’OL en cours de saison pour remplacer Pierre Sage en janvier 2025, sera de nouveau enclin à changer de club en plein exercice. Un départ de l’OL en décembre ou en janvier serait très étonnant d’autant que Matthieu Louis-Jean est satisfait de son entraîneur et n’a pas l’intention de s’en débarrasser. Mais l’intérêt du Sporting, un géant du football portugais de retour au top niveau depuis quelques années, constitue une réelle menace pour Lyon.
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