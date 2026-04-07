Maiga au PSG, ça va très vite, il confirme

Le PSG reste un club à suivre de près sur le marché des transferts. Luis Enrique a d’ailleurs en tête le recrutement de jeunes joueurs, et un talent africain est tout proche de rejoindre le club.

Africa Foot, Aboubacar Maiga pourrait bientôt devenir un joueur du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est plus que jamais concentré sur sa fin de saison. Le club de la capitale peut encore remporter deux titres : la Ligue 1 et la Ligue des champions. Ensuite, en fonction des résultats finaux de la saison, une stratégie sera mise en place sur le marché des transferts. Luis Enrique ne dira pas non à l’intégration de jeunes talents, et un profil a particulièrement retenu l’attention côté Côte d’Ivoire. Selon les dernières indiscrétions d’, Aboubacar Maiga pourrait bientôt devenir un joueur du Paris Saint-Germain.

Une arrivée qui se précise

Kassoum Coulibaly, président d’honneur d’Africa Football Academy, a en effet confirmé ces dernières heures : « Effectivement, Aboubacar Maiga se trouve actuellement en essai au PSG. Ils l’ont repéré lors du tournoi du Next Given African Cup à Abidjan, en Côte d’Ivoire. On m’a appelé pour m’informer que le Paris Saint-Germain avait vu le joueur et qu’il était très intéressé par son profil.

J’ai discuté avec les responsables de l’académie et j’ai donné mon feu vert. Ils ont envoyé les documents au consulat de France à Bamako pour l’obtention du visa. Les choses sont allées très vite. Il est actuellement en essai, un test qui pourrait aboutir à un contrat si tout se passe bien. »

Doté d’un profil technique et d’une belle vision de jeu, Maiga est devenu une priorité pour le PSG, qui l'a récemment testé contre le Bayer Leverkusen. Le club parisien a même dû repousser l’intérêt du Barça pour le jeune joueur de 17 ans. Une belle revanche pour les champions d’Europe après s’être fait devancer sur un autre talent, Ibrahim Diarra, parti rejoindre les Catalans. En cas de signature, Maiga tentera d’abord de s’imposer au sein des équipes de jeunes avant, pourquoi pas, d’être intégré dans le groupe professionnel dirigé par Luis Enrique.