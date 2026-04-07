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PSG : Barcola déjà de retour, la belle surprise

PSG07 avr. , 11:44
parCorentin Facy
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Pas attendu si tôt sur les terrains, Bradley Barcola a effectué à la surprise générale son retour à l'entraînement ce mardi à la veille de la réception de Liverpool en quart de finale aller de Ligue des Champions. L'international français, qui a participé normalement au début de la séance ouverte au public, a de fortes chances de faire son retour dans le groupe de Luis Enrique face aux Reds. Ce qui ne sera pas le cas en revanche de Fabian Ruiz, lequel est lui toujours sur le flanc.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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