PSG : Barcola déjà de retour, la belle surprise

Lens proteste, une décision radicale contre le PSG ?

Le Qatar a acheté le championnat depuis des années, aujourd'hui il ne se cache même plus. Il décide de tout. Seuls les supporters parisiens se cachent la vérité dans le seul but de ne pas être trop aigris avec ces titres accumulés sans forcer, uniquement achetés de manière tout à fait déloyale. Mais est-ce que la loyauté encore un sens pour eux ?