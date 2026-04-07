PSG : Barcola déjà de retour, la belle surprise

La sphère facho-machiste 🤣🤣🤣
Qui en passe 3 dans ton chiotte de stade
Petit délire : Balerdi part avec Pavard. Ordonnez prend la place de titulaire avec Aguerd. Égan Riley Médina et ce jeune prennent place sur le banc. Ça c'est si on finit sur le podium. Sinon on va chialer.
Mauvai match a tous les points de vue et pour tout le monde, y compris coach et staff. On n'y est plus, on ne propose plus rien et Tessman est toujours dans le 11....
Le Qatar a acheté le championnat depuis des années, aujourd'hui il ne se cache même plus. Il décide de tout. Seuls les supporters parisiens se cachent la vérité dans le seul but de ne pas être trop aigris avec ces titres accumulés sans forcer, uniquement achetés de manière tout à fait déloyale. Mais est-ce que la loyauté encore un sens pour eux ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|32
|28
|7
|11
|10
|33
|44
|-11
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
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Bradley Barcola très souriant, s’entraîne normalement à quelques heures de PSG / Liverpool. #PSGLIV #UCL