Luis Enrique

PSG : Luis Enrique refuse de prolonger selon l'Espagne

PSG11 févr. , 8:20
parQuentin Mallet
0
Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le Paris Saint-Germain, Luis Enrique n'a toujours pas prolongé. De quoi inquiéter la direction parisienne, d'autant que le FC Barcelone rôde toujours pour tenter de faire revenir son ancien coach.
« Je suis très content à Paris, ici c'est Paris », lâchait Luis Enrique en conférence de presse après avoir infligé une manita mémorable à l'Olympique de Marseille dimanche dernier. Une réponse qui survenait alors après une question d'un journaliste espagnol, lequel lui demandait s'il envisageait de rester au Paris Saint-Germain après juin 2027, soit la date de la fin de son contrat actuel. Alors que les spéculations concernant une éventuelle prolongation vont aujourd'hui bon train, celles au sujet d'un départ vers un autre club ne perdent pas de vitesse pour autant. Si sa sortie était un prétexte pour refroidir les ardeurs d'un retour au FC Barcelone une fois son aventure parisienne terminée, El Nacional a relancé les rumeurs.

Luis Enrique ne veut pas prolonger

Le quotidien catalan affirme en effet que Luis Enrique n'a pas du tout l'intention de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Sa décision est prise, il n'ira pas au-delà de son bail en cours et terminera son histoire parisienne à l'issue de la saison prochaine. Une aubaine pour le FC Barcelone qui a bien l'intention de lui proposer de faire son retour quand Hansi Flick partira. A l'instar de Luis Enrique, l'Allemand est lui aussi sous contrat jusqu'en juin 2027 et pour l'instant, il n'est pas encore question d'une prolongation. En tout cas, pas tant que la possibilité de faire revenir « Lucho » ne sera pas totalement écartée.
Reste à savoir toutefois si Luis Enrique a envie de revenir en Espagne. Sa relation avec la presse espagnole est toujours très froide, à l'image de sa réponse à son compatriote venu en conférence de presse lui poser des questions sur son avenir à Paris.
0
Derniers commentaires

L'OM se sépare de De Zerbi en pleine nuit (officiel)

Est ce que ça sonnerait pas la fin de Benatia, tete de proue du nouvel OM ambitieux des 2022-2025? ça a bien bossé 1 an et demi avant de partir en quenouillette . Quid de Longoria aussi?. l'OM est le seul club a se tirer autant de balles dans le pied sitôt que ça va bien.

L'ASSE se félicite de ce coup historique

un maillot digne de la DDE

PSG : Le Real Madrid abandonne pour Vitinha

Avec plus de potentiel , il y a Morton , on vous l'échange contre Heindrick

L'OM se sépare de De Zerbi en pleine nuit (officiel)

Apparemment ils sont moins larges que prévu

Endrick, Lyon ne lui coûtera pas un divorce

Comme Marseille a viré son coach , ils vont mettre 3 matchs à Heindrick ?

