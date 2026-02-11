PSG : Luis Enrique refuse de prolonger selon l'Espagne

L'OM se sépare de De Zerbi en pleine nuit (officiel)

Est ce que ça sonnerait pas la fin de Benatia, tete de proue du nouvel OM ambitieux des 2022-2025? ça a bien bossé 1 an et demi avant de partir en quenouillette . Quid de Longoria aussi?. l'OM est le seul club a se tirer autant de balles dans le pied sitôt que ça va bien.