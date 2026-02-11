PSG : Luis Enrique refuse de prolonger selon l'Espagne

Est ce que ça sonnerait pas la fin de Benatia, tete de proue du nouvel OM ambitieux des 2022-2025? ça a bien bossé 1 an et demi avant de partir en quenouillette . Quid de Longoria aussi?. l'OM est le seul club a se tirer autant de balles dans le pied sitôt que ça va bien.
un maillot digne de la DDE
Avec plus de potentiel , il y a Morton , on vous l'échange contre Heindrick
Apparemment ils sont moins larges que prévu
Comme Marseille a viré son coach , ils vont mettre 3 matchs à Heindrick ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
🔴 𝗟𝗘 𝗣𝗦𝗚 𝗔 𝗘𝗡𝗧𝗔𝗠𝗘́ 𝗗𝗘𝗦 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗨𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗣𝗥𝗢𝗟𝗢𝗡𝗚𝗘𝗥 𝗟𝗨𝗜𝗦 𝗘𝗡𝗥𝗜𝗤𝗨𝗘 ! ✍️🇪🇸 Le club souhaite lui faire signer un nouveau contrat jusqu’en 2030. 🗞️ @lequipe