OM : Christophe Galtier en course pour remplacer De Zerbi

L'OM n'a plus d'entraîneur depuis l'annonce dans la nuit de mardi à mercredi du départ de Roberto De Zerbi. Le nom de Christophe Galtier est déjà annoncé comme l'un des favoris pour succéder à l'Italien.

Le cas Roberto De Zerbi a été réglé ces dernières heures, puisque l'Olympique de Marseille a annoncé le départ de son entraîneur deux jours après la défaite désastreuse du club phocéen face au Paris Saint-Germain. L'OM va donc devoir rapidement trouver un successeur à De Zerbi, et les rumeurs commencent déjà à circuler sur le nom du futur entraîneur de Marseille. Déjà évoqué après le départ de Gennaro Gattuso, puis de Jean-Louis Gasset, le nome de Christophe Galtier ressort ce mercredi matin. Et cela même si en attendant que Pablo Longoria et Medhi Benatia fassent un choix, c'est le duo Romain Ferrire-Pancho Abardonado qui devrait assurer l'intérim pour le match du week-prochain face à Strasbourg au Vélodrome.

Galtier et l'OM, ce n'est pas nouveau

Le site spécialisé Transfert Radar confirme que l'ancien entraîneur du PSG, désormais sur le banc du club saoudien du Neom Sports Club, est bien en course pour remplacer Roberto De Zerbi. Natif de Marseille, le technicien français de 59 ans ne serait évidemment pas contre un retour à l'OM, dont il a porté le maillot comme joueur, mais reste à savoir si les supporters apprécieront de voir revenir celui qui a également entraîné le Paris Saint-Germain version Qatar.

Pablo Longoria, qui se sait également dans le collimateur des fans de l'Olympique de Marseille, va devoir faire le bon choix au moment où une victoire en Coupe de France est toujours possible. Mais du côté de Frank McCourt, c'est surtout une qualification pour la prochaine Ligue des champions est une obligation absolue. Le futur entraîneur de l'OM n'aura que cela en tête.