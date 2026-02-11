ICONSPORT_261040_0015
L'ASSE se félicite de ce coup historique

Embourbée en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne devra peut-être attendre un an de plus avant de renouer avec la Ligue 1. Néanmoins, les Verts n'ont pas besoin de cela pour être dans la lumière avec Timothée Chalamet. L'acteur est le meilleur ambassadeur de la boutique du club.
Meilleur club français des années 1970, l'AS Saint-Etienne est bien loin de son lustre d'antan en ce moment. 4es de Ligue 2, les Verts vivent une course à la montée difficile. Elle a déjà coûté son poste à Eirik Horneland, remplacé par Philippe Montanier. L'ASSE devra encore cravacher pour retrouver l'élite, que ce soit directement ou via les périlleux barrages. Une situation qui ne dégrade pas la popularité du club forézien. Geoffroy-Guichard est rempli dès que possible et les suiveurs étrangers sont de plus en plus nombreux.

Le nouveau maillot boosté par Chalamet

Un succès à l'international qui doit beaucoup à l'acteur franco-américain Timothée Chalamet. Favori des prochains Oscars, le nouveau chouchou d'Hollywood ne cesse de répéter son amour des Verts en public. C'était encore le cas dimanche soir sur le plateau du journal de 20h de TF1. L'acteur s'est affiché sur le plateau avec le nouveau maillot de l'ASSE vert chlorophylle. Selon Le Progrès, l'idée de cette présentation originale a été mûrement réfléchie par la cellule de communication du club stéphanois.
Ce plan a rapidement porté ses fruits. La vidéo de cette séquence du JT (enregistrée le mercredi précédent) a été vue des dizaines de millions de fois sur les réseaux sociaux. Un succès aussi visible à la boutique du club pour une édition limitée. « C’est d’ores et déjà le meilleur lancement d’un maillot dans toute l’histoire de l’ASSE », a précisé Thomas Granger, responsable de la communication et des médias à l’ASSE au Progrès. Un beau coup de pouce pour permettre à Saint-Etienne de revenir au premier plan médiatique avant le retour des succès sur le terrain.
Derniers commentaires

L'OM se sépare de De Zerbi en pleine nuit (officiel)

Est ce que ça sonnerait pas la fin de Benatia, tete de proue du nouvel OM ambitieux des 2022-2025? ça a bien bossé 1 an et demi avant de partir en quenouillette . Quid de Longoria aussi?. l'OM est le seul club a se tirer autant de balles dans le pied sitôt que ça va bien.

L'ASSE se félicite de ce coup historique

un maillot digne de la DDE

PSG : Le Real Madrid abandonne pour Vitinha

Avec plus de potentiel , il y a Morton , on vous l'échange contre Heindrick

L'OM se sépare de De Zerbi en pleine nuit (officiel)

Apparemment ils sont moins larges que prévu

Endrick, Lyon ne lui coûtera pas un divorce

Comme Marseille a viré son coach , ils vont mettre 3 matchs à Heindrick ?

