PSG : Dro humilie le Barça avec une phrase assassine

Dro Fernandez a disputé dimanche face à l’OM ses premières minutes sous le maillot du PSG. L’occasion pour le prodige espagnol de briller puis de revenir sur les conditions de son départ du Barça.

Recruté en provenance du FC Barcelone pour un peu plus de 6 millions d’euros cet hiver, Dro Fernandez a disputé ses premières minutes avec le Paris Saint-Germain à l’occasion du Classique face à l’Olympique de Marseille dimanche soir. En l’espace de seulement 15 minutes, le milieu de terrain espagnol de 18 ans a étalé toutes ses qualités techniques devant un Parc des Princes déjà conquis. Le néo-Parisien est encore frêle physiquement et il n’est sans doute pas question de le lancer rapidement comme titulaire pour Luis Enrique.

Mais sa qualité technique laisse déjà entrevoir de belles promesses pour l’avenir. Après la rencontre, marquée par sa belle entrée en jeu, Dro Fernandez a justement évoqué son adaptation au PSG et les conditions de son départ du Barça, son club formateur. Le club catalan sera ravi de voir que pour Dro, l’endroit idéal pour progresser à ses yeux est le Paris SG et non Barcelone. « Je suis très content. Mes coéquipiers m’ont aidé depuis le premier jour. Je me suis senti très à l’aise » a d’abord lancé le prodige parisien avant de poursuivre.

« Je prends les minutes qu’on me donne, je ne suis pas pressé. Je vais continuer à travailler pour que ça continue comme ça et que j’ai plus de temps de jeu. Tout a été très facile, franchement. Depuis que je suis arrivé, c’est comme si j’avais été là depuis le début de la saison, je dois remercier tout le monde pour cet accueil » poursuit Dro Fernandez avant de conclure dans des propos relayés par Le Parisien.

Je pense que Paris est le meilleur endroit pour moi - Dro Fernandez après PSG-OM