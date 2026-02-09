ICONSPORT_312883_0372

PSG : Dro humilie le Barça avec une phrase assassine

PSG09 févr. , 14:30
parCorentin Facy
3
Dro Fernandez a disputé dimanche face à l’OM ses premières minutes sous le maillot du PSG. L’occasion pour le prodige espagnol de briller puis de revenir sur les conditions de son départ du Barça.
Recruté en provenance du FC Barcelone pour un peu plus de 6 millions d’euros cet hiver, Dro Fernandez a disputé ses premières minutes avec le Paris Saint-Germain à l’occasion du Classique face à l’Olympique de Marseille dimanche soir. En l’espace de seulement 15 minutes, le milieu de terrain espagnol de 18 ans a étalé toutes ses qualités techniques devant un Parc des Princes déjà conquis. Le néo-Parisien est encore frêle physiquement et il n’est sans doute pas question de le lancer rapidement comme titulaire pour Luis Enrique.
Mais sa qualité technique laisse déjà entrevoir de belles promesses pour l’avenir. Après la rencontre, marquée par sa belle entrée en jeu, Dro Fernandez a justement évoqué son adaptation au PSG et les conditions de son départ du Barça, son club formateur. Le club catalan sera ravi de voir que pour Dro, l’endroit idéal pour progresser à ses yeux est le Paris SG et non Barcelone. « Je suis très content. Mes coéquipiers m’ont aidé depuis le premier jour. Je me suis senti très à l’aise » a d’abord lancé le prodige parisien avant de poursuivre.
« Je prends les minutes qu’on me donne, je ne suis pas pressé. Je vais continuer à travailler pour que ça continue comme ça et que j’ai plus de temps de jeu. Tout a été très facile, franchement. Depuis que je suis arrivé, c’est comme si j’avais été là depuis le début de la saison, je dois remercier tout le monde pour cet accueil » poursuit Dro Fernandez avant de conclure dans des propos relayés par Le Parisien.
Je pense que Paris est le meilleur endroit pour moi
- Dro Fernandez après PSG-OM
« C’est un autre pays, je suis encore jeune. Il y a des moments difficiles mais tout le monde au club m’a fait un super accueil et a fait en sorte de faciliter mon intégration. Luis Enrique est un entraîneur incroyable. Je veux continuer à grandir et accumuler du temps de jeu. Mais je ne suis pas pressé. Si j’ai du temps de jeu c’est bien, sinon je continuerai à travailler. Je pense que Paris, c’est le meilleur endroit pour moi » a lancé Dro Fernandez, une déclaration qui risque de faire grincer des dents à Barcelone, où Hansi Flick l’avait lancé il y a quelques semaines avec l’intention de l’intégrer progressivement et d’en faire un titulaire au fil des matchs. La déclaration de Dro Fernandez a donc de fortes chances d’agacer la direction et le staff du FC Barcelone. Ce n’est pas le problème du PSG, qui a récupéré un véritable diamant brut lors de ce mercato hivernal.
3
Derniers commentaires

PSG : Prolonger ou partir, l’indice énorme de Luis Enrique

Très bon entraineur , le PSG devrait le garder et le prolonger. Tout comme nous avec Fonseca d'ailleurs.

OL : Endrick suspendu contre l'OM, Lyon a peur

comme ça , il n'y aurait rien à dire

« Les Marseillais c’est des livreurs », le PSG va être sanctionné !

Juridiquement rien de repréhensible va falloir assumer derrière si des sanctions sont prononcées

« Les Marseillais c’est des livreurs », le PSG va être sanctionné !

Si le maître en la matière en vient à dire ça ...

« Les Marseillais c’est des livreurs », le PSG va être sanctionné !

😁😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

