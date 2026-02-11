OL : Mbappé a aidé Lyon à faire signer Endrick

On en sait un peu plus sur le prêt d'Endrick à l'OL, Matthieu Louis-Jean s'étant confié sur ce sujet. Le directeur technique de Lyon a notamment comment Kylian Mbappé avait aidé le club.

S'il sera suspendu pour au moins deux matchs suite à son expulsion contre Nantes, Endrick peut déjà dresser un bilan positif de sa venue à l'Olympique Lyonnais. Un accord qui s'est négocié pendant plusieurs mois par les dirigeants rhodaniens, puisque Matthieu Louis-Jean a confié que dès l'été dernier, il avait déjà activé cette piste en contactant les agents de la jeune star brésilienne. Mais, sur RMC, le directeur de l'OL a reconnu aussi que dans ce dossier, il avait également bénéficié de l'aide des joueurs français du Real Madrid, et notamment de Kylian Mbappé. Ces derniers ont en effet dit à Endrick qu'ils pensaient le plus grand bien de l'Olympique Lyonnais et qu'un prêt en Ligue 1 serait une excellent chose dans sa jeune carrière.

« Selon mes infos, Kylian Mbappé et Aurélien Tchouameni ont poussé en lui disant que Lyon était un top club et qu’il fallait qu’il rejoigne ce club pour marquer des buts et s’éclater. Endrick avait besoin de cela », explique Matthieu Louis-Jean. Le dirigeant de l'Olympique Lyonnais a également précisé que les anciens joueur brésiliens de l'OL avaient également contribué à cet accord, même si c'est d'abord et surtout le projet sportif proposé par Paulo Fonseca qui a permis de boucler l'opération. Et le directeur technique de préciser un détail succulent de ce prêt.

Endrick prêté à l'OL dans des conditions avantageuses

« Il y a une structure de deal qui fait que plus Endrick joue et moins on paie. Donc le carton rouge ne nous arrange pas (rire) C’est de plus en plus le cas dans les prêts, et c’est normal car c’est un accord gagnant-gagnant. Le Real Madrid a besoin qu’il joue, car c’est quand même un très jeune joueur. Je ne vais pas donner les détails, mais son contrat est dégressif et la structure est très simple », a confié le responsable de l’Olympique Lyonnais.